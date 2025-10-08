Detenen un lladre per robar mòbils en un festival de Cassà de la Selva i veuen que se'l buscava per un crim a França
L'arrestat és un jove de 21 anys que passarà a disposició de l'Audiència Nacional
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cassà de la Selva un jove a qui es buscava per haver comès un crim a França. La policia l'ha atrapat després d'enxampar-lo robant telèfons mòbils en un festival de música electrònica que se celebrava aquest cap de setmana al municipi. Es tracta d'un jove de 21 anys, d'origen colombià, que actualment tenia domicili a Barcelona. Quan la policia va identificar-lo, va veure com damunt seu pesava una ordre europea de detenció per un homicidi comès a Aubervilliers (França) el 21 de juny de l'any passat. El detingut passarà ara a disposició de l'Audiència Nacional a Madrid.
La detenció del jove va tenir lloc la matinada de diumenge. Aquella nit, se celebrava un festival de música electrònica -el Delirium- a la Pineda Fosca de Cassà de la Selva. Segons informen els mossos, cap a quarts de tres de la matinada els agents van detenir el noi perquè, aprofitant que a la zona hi havia molta gent, s'estava dedicant a robar els telèfons mòbils dels qui havien anat al festival.
Quan els mossos van comprovar-ne la identitat, els va aparèixer l'alerta que damunt del lladre pesava una ordre europea de detenció. En concret, se'l buscava per un homicidi comès a Aubervilliers el 20 de juny de l'any passat.
El detingut és un jove de 21 anys, d'origen colombià, que actualment tenia residència a Barcelona. Ara, passarà a disposició de l'Audiència Nacional a Madrid.
