Un foc encès per persones sensesostre sota un pont de Girona activa els serveis d’emergència

Sortia fum dels embornals de la zona arran dels fets

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Els Bombers es van haver de mobilitzar aquest dimarts a la nit, cap a dos quarts de dotze, després de rebre l’avís que sortia fum dels embornals del carrer de Salt, a Girona. Segons l’avís, el fum semblava procedir de sota un pont situat en aquesta zona.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers i també una patrulla de la Policia Municipal de Girona. Un cop allà, van comprovar que el fum provenia d’un petit foc encès per un grup de persones sensesostre, que s’estaven escalfant i cuinant sota el pont.

Els Bombers van verificar que no hi havia cap perill ni risc per a l’estructura ni per a tercers, i van tornar al parc, informen. La Policia Municipal es va fer càrrec de la situació

