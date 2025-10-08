El Futur Fest vol convertir Girona en el punt de trobada dels creadors digitals en català
La quarta edició fusiona el món digital amb espectacles en viu i busca connectar el talent emergent amb el públic jove
Redacció
El proper dissabte 18 d’octubre, Girona es convertirà en el punt neuràlgic del talent digital en català amb la celebració del Futur Fest, un esdeveniment únic que fusiona el món digital amb els espectacles en viu. La cita tindrà lloc a El Foment de Girona (plaça dels Mercaders, 1, Girona) i oferirà, al llarg de tota la jornada, pòdcasts en directe amb convidats destacats, activitats participatives i un concert de cloenda.
El Futur Fest és una proposta impulsada per l’Associació Catosfera amb el suport principal de l’Ajuntament de Girona que enguany celebra la seva quarta edició. Per primera vegada, el festival es presenta amb entitat pròpia, diferenciant-se de la Catosfera, el reconegut punt de trobada de la comunicació i la Internet catalana. D’aquesta manera, el Futur Fest consolida el seu espai com a gran trobada de creadors de contingut en català i com a punt de connexió amb el públic jove.
El programa
La jornada començarà al matí amb una aposta clara pels pòdcasts emergents, que es reforçaran amb la presència de convidats de renom. El públic podrà gaudir d’El Rodamón, presentat per Júlia Cubarsí amb la participació de Farners PeiHong; de Sonades, amb Dj KZU; i de Cubates i Dracs, amb Elisabet Aloy.
A la tarda arribarà el torn dels projectes més consolidats, que també comptaran amb convidats de prestigi. Així, a partir de les 17 h es podrà veure en directe L’Arrabassada, i a les 19 h arribarà l’hora de les Can Putades amb No Cardis!.
Com a colofó, el festival es traslladarà a l’Ateneu 24 de juny (Carrer de les Ferreries Velles, 11, Girona), on tindrà lloc el concert de cloenda a càrrec de Durum Hawai dins el marc de la Mostra Underground .CAT.
A més, durant tot el dia hi haurà instal·lat un set de gravació per tal que qualsevol que ho vulgui pugui aprofitar l’ambient i el networking del moment per crear contingut. Amb aquesta iniciativa, es busca que del Futur Fest en puguin néixer noves col·laboracions, amistats iprojectes, tant en l’àmbit digital com a la vida real.
“Amb el Futur Fest volem donar visibilitat i força a la comunitat de creadors digitals en català, creant un espai de trobada, experimentació i festa”, afirmen des de l’organització.
