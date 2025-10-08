Girona crea un servei pioner contra les discriminacions de bracet amb una trentena d'entitats de la ciutat
Vol fer aflorar situacions massa sovint invisibilitzades i sempre que es pugui treballar des d'una via "restaurativa"
Girona ha creat un servei pioner a Catalunya contra les discriminacions de bracet amb una trentena d'entitats. S'adreça a tothom que pateixi una d'aquestes situacions -massa sovint, invisibilitzades- sigui pel motiu que sigui (gènere, racisme, LGTBIfòbia, edat, llengua...). La Casa de la No-Discriminació tindrà un espai físic al carrer Ferreries Velles, compartit amb la defensora de la ciutadania. L'objectiu és fer aflorar les discriminacions, acompanyar qui les pateix i, sempre que es pugui, "treballar des d'una via restaurativa", diu el president de la Fundació SERGI, Lluís Puigdemont. L'alcalde, Lluc Salellas, subratlla la importància del servei "en un moment en què l'extrema dreta crea discursos polítics vinculats a la discriminació".
El nou servei municipal per la no-discriminació és el primer que engega un ajuntament a Catalunya. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que precisament s'ha batejat com a Casa de la No-Discriminació per fer referència a la idea "d'espai refugi, on la gent s'hi sent còmoda i segura".
Salellas ha explicat que el servei vol "acompanyar" tothom qui pateixi una discriminació, sigui pel motiu que sigui (raons de gènere, d'edat, lingüístiques, de capacitats, racisme o LGTBIfòbia). "Volem buscar solucions i treballar perquè la discriminació desaparegui de la ciutat", ha dit l'alcalde.
La Casa de la No-Discriminació tindrà una oficina al Barri Vell, que es posarà en servei aquesta tardor. Es trobarà al número 4 del carrer Ferreries Velles i compartirà espai amb la defensora de la ciutadania (que des del Modern es traslladarà aquí). També, amb l'objectiu de poder treballar de manera "coordinada i col·laborativa", ha dit l'alcalde.
Lluc Salellas ha explicat, però, que el nou servei va molt més enllà de l'administració, i que s'estén a tota la ciutat. Per això, l'ajuntament treballarà colze a colze amb una trentena d'entitats de la ciutat, que faran d'antena, i permetran també "atendre, escoltar i acompanyar" els casos de discriminació que els arribin.
La nova Casa de la No-Discriminació ha rebut finançament europeu, en el marc del projecte 'Commit to rights' (en català, 'Compromís amb els drets'). L'alcalde de Girona ha subratllat que "crear estructures sòlides" per avançar cap aquí agafa encara més relleu "en un moment en què, precisament, l'extrema dreta crea discursos i projectes polítics vinculats a la discriminació".
"Restaurativa i comunitària"
El president de la Fundació SERGI, Lluís Puigdemont, una de les entitats antena, ha posat en relleu que el nou servei treballarà des de la "confidencialitat, la no victimització" i sempre que es pugui, des d'una via "restaurativa i comunitària". Puigdemont ha concretat que s'ha fixat un protocol per atendre els casos que els arribin, format per un circuit que inclou una primera recepció i escolta, la valoració del cas, l'establiment del recurs o pla de treball més adequat (socioeducatiu, psicosocial o, si cal, judicial i policial) i el seguiment de la persona.
El president de SERGI ha explicat que allò que es vol és, sobretot, treballar contra la "invisibilització i la infradenúncia de moltes situacions de discriminació que es viuen a la ciutat". I fer-ho des d'una mirada que es focalitzi en "la responsabilitat, la reparació del dany i la transformació d'aquelles situacions". "No es tracta tan sols de rebre la denúncia, sinó també de treballar-ne les causes, anar a l'arrel que hi ha darrere qualsevol tipus de discriminació", ha subratllat Puigdemont.
El president de SERGI ha explicat que, com a entitats antena, la seva tasca se centrarà a garantir "la confidencialitat i l'escolta". I que si el cas que els arriba és "una emergència", activar també els recursos sanitaris, judicials o policials. Per últim, Puigdemont també ha instat els gironins a ser "corresponsables" a l'hora de frenar les discriminacions. "Molts cops no s'és conscient d'allò que pateixen moltes persones", ha dit.
Per la seva banda, la defensora de la ciutadania de Girona, Marta Alsina, ha posat en relleu que compartir espai amb la Casa de la No-Discriminació permetrà també poder-hi derivar aquells casos que li arribin. Alsina ha explicat també, que més enllà d'aquelles queixes contra l'actuació municipal i els "casos de discriminació de violència institucional" -on sí té potestat- a vegades li n'arriben d'altres tipus (com ara racisme immobiliari). Que ara, es podran derivar directament al nou servei per a la no-discriminació.
A més del local físic al Barri Vell o bé les entitats antena, els qui pateixin casos de discriminació també podran adreçar-se a d'altres serveis municipals, des d'on se'ls derivarà (per exemple, centres cívics, serveis socials, l'Espai Jove, el SAI LGTBI de Girona o el Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents).
Pel que fa a les entitats antena, les que formen part de la iniciativa són la Fundació SERGI, Mifas, Creu Roja, la Fundació Drissa, Càritas, la Fundació Astres, Suara Cooperativa, AASS (Associació de Serveis per a l'Atenció i la Solidaritat), la Fundació Apip-Acam, ACAS Girona, ASOCOLGI, l'Espai LGTBI, l'Associació Trans*, la Fundació Resilis, Valentes i Acompanyades, el CNO Girona, ATART, Support-Girona, Multicapacitats, la Fundació Ramon Noguera, Diverses 8M, la Red de Migración, Género y Desarrollo, l'ONG Dagua, l'Associació Ñamatu, FEM (Fundació Esclerosi Múltiple) i la Fundació ASTRID-21.
