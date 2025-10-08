L'exarxiver de Girona, Joan Boadas, presenta el llibre "Històries d'arxiver"
L'obra fa un repàs a la seva trajectòria professional des d'un punt de vista més personal
El Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona ha acollit aquesta tarda la presentació del llibre Històries d'arxiver, escrit per l'exarxiver municipal de la ciutat entre 1990 i 2023, Joan Boadas. El llibre ha estat editat per l'Editorial Gavarres i forma part de la col·lecció El Caliu de la Memòria.
De fet, el director de l'Editorial Gavarres, Àngel Madrià, ha estat l'encarregat de fer la presentació de l'acte, on hi han intervingut la historiadora i museòloga Sílvia Planas, l'arxiver i advocat Pep Matas, qui s'encarrega de fer el pròleg del llibre, i l'autor de l'obra, Joan Boadas. El llibre recull, a partir de diferents capítols, l'experiència com a professional de Boadas d'una perspectiva més personal i elaborada a partir de documents que ha anat conservant des que va començar com a arxiver a Caldes de Malavella el 1984.
