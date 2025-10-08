L'exdegà de la Facultat de Dret de la UdG, Albert Ruda, serà candidat a les eleccions del rectorat
Les eleccions es faran el novembre i està convençut de liderar un "canvi" i una "transformació real" per la universitat
Un dels aspectes que creu necessari és canviar el mètode de fer tasques burocràtiques per dedicar-se més a fer "bones classes i bona recerca"
L'exdegà de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona entre 2016 i 2024 i ara vicedegà, Albert Ruda, es presentarà a les eleccions al rectorat que tindran lloc el novembre. Ho fa, convençut que pot liderar un "canvi" i una "transformació real" per la institució, perquè són un equip d'una vintena de persones que arriba amb "idees noves" i que és "plural, coral i representatiu dels diferents centres".
Ruda assenyala que durant els últims anys "s'han fet moltes coses bé", però creu que encara hi ha marge de millora en alguns aspectes. Sí que indica que la universitat té "tradició" i "s'ha avançat molt", però "sembla que el prestigi s'està perdent". Així, demanar "recuperar l'excel·lència del passat" i afegeix que no es poden conformar amb el fet de ser "simplement una universitat que està a una província i dona un servei", sinó que han de tenir una "projecció més gran".
Des que va començar a ser professor, a finals dels anys noranta, fins ara, la universitat ha evolucionat. "Antigament, hi havia un plantejament, una recerca i les classes es feien d'una determinada manera", assenyala i ara, tot això, "ha anat canviant, i no tot cap a millor". Explica que avui dia es dedica bona part del temps a "fer burocràcia i feines de tipus administratiu" i que això "impedeix el que realment és important", que són fer "bones classes i bona recerca". Així, creu que el canvi ha de passar per aquí.
També qüestiona que es "presumeix de ser una ciutat universitària", però comenta que ho podria "ser més" perquè cal "més integració a la ciutat i participar d'allò que fa i viceversa, que participi més amb la UdG". De la mateixa manera, proposa "tenir més relació amb el món exterior" perquè "l'estudiant, quan acabi, anirà allà, i quan abans tingui contacte amb la realitat, millor". Un altre tema que considera important és el de les xarxes internacionals, on la UdG, ara per ara, està "relativament desconnectada i "posar-se les piles amb el tema tecnològic".
"L'alternativa"
Aquest dimarts, el catedràtic de Física, professor i investigador de la UdG, Josep Calbó, ja va anunciar que es presentarà a les eleccions al rectorat. Aquest és una candidatura "continuista", ja que Calbó forma per part l'equip de l'actual rector, Quim Salvi, com a vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització. Per això, Ruda assegura que són "l'alternativa".
Una cosa que destaca dels vuit anys de Salvi com a rector és "la política amb el Personal Docent i Investigador" (PDI). Ha estat "positiva", però també critica que "hi ha part del personal que espera possibilitats per promocionar-se o hi ha processos que es fan feixucs". "En molts àmbits ha anat bé, però hi ha marge de millora", destaca Ruda.
"Producte de la UdG 100%"
Albert Ruda és professor agregat de Dret Civil a la Facultat de Dret de la UdG i, actualment, vicerector de la mateixa facultat. Entre 2016 i 2024 en va ser degà. De fet, ja va estudiar el grau en Dret a la universitat gironina i el 1997 es va convertir en professor. Per això, remarca que és un "producte de la UdG 100%", perquè ha passat per "totes les etapes" en aquesta universitat.
Entre d'altres, Ruda és autor d'unes 175 publicacions, com ara els llibres, i ha estat premiat per la seva tesi sobre Dret civil d'Espanya que va fer el 2006, a part de ser reconegut amb el Premi extraordinari de doctorat de la UdG el 2008. Des de 2015 és president de tribunal arbitral de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i també és membre de nombroses xarxes i grups internaiconals com el Centre UCALL a Utrecht, l'ECTIL de Viena o Institut Brasiler del Dret de la responsabilitat civil, així com de la Comissió de Codificació de Catalunya.
