En marxa les obres del nou Centre de Salut i Benestar Emocional Jove de Salt
Les obres de remodelació del local del carrer Filadores acabaran durant el mes de novembre i suposen una inversió de més de 88.850 euros
Posteriorment, caldrà dotar l’espai de tot el mobiliari necessari per poder obrir-lo i donar el servei a la ciutadania
Redacció
L’Ajuntament de Salt ha iniciat des de fa unes setmanes les obres de remodelació i adequació del local que acolliarà el nou Centre de Salut i Benestar Emocional Jove de Salt (CESBEJ). Les obres del local del carrer Filadores està previst que acabin durant el mes de novembre o desembre i suposen una inversió de més de 88.850 euros. Posteriorment, caldrà dotar l’espai de tot el mobiliari necessari per poder obrir-lo i donar el servei a la ciutadania de cares a l’any 2026. El nou centre estarà ubicat a un local de planta baixa del carrer Filadores i les obres van a càrrec de l’empresa Plan Your Future (PYF), adjudicatària del projecte per un valor de 87.852 euros.
Els treballs inclouen la construcció d’una nova façana, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la creació d’un bany accessible i la redistribució interior per habilitar dos despatxos, una sala polivalent i una zona de vestíbul per a l’espera.
Un cop finalitzades les obres, es dotarà l’espai del mobiliari necessari i dels professionals que atendran els joves i les persones usuàries del centre. El CESBEJ vol esdevenir un espai de referència per a la promoció de la salut integral i el benestar emocional de la joventut del municipi.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquest nou centre és una aposta decidida per cuidar la salut emocional dels nostres joves, que són el present i el futur del municipi. Volem que Salt sigui un referent en l’atenció integral a la joventut, i aquest equipament és una peça clau per fer-ho realitat.”
El govern municipal de Salt impulsa aquest equipament per donar resposta a l’increment de demanda d’acompanyament emocional entre els joves, especialment després de la pandèmia de la COVID-19. Aquest nou servei s’emmarca en les línies estratègiques del Pla de Salut Jove i el Pla Local de Joventut 2024-2027, validat pel plenari municipal el mes d’abril.
A nivell global, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que l’adolescència és una etapa de canvis profunds que pot comportar riscos específics per a la salut.
El servei es prestarà amb l’agent de salut jove municipal, que actualment treballa a l’Estació Jove i es traslladarà al nou centre. També s’hi preveu la presència de les psicòlogues del SIAD i SAI un parell de tardes a la setmana, així com acords per incorporar altres perfils professionals com un psicòleg addicional i una llevadora.
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Ciutadania, Fanny Carabellido, ha remarcat que “fa temps que detectem una necessitat creixent d’espais d’acompanyament emocional per a la joventut. El CESBEJ neix per donar resposta a aquesta realitat, amb un model d’atenció proper, accessible i respectuós amb les vivències de cada jove. És un pas endavant en les polítiques de cura comunitària.”
El CESBEJ vol ser un espai segur, confidencial, gratuït i centrat en les necessitats dels joves, on puguin ser escoltats i atesos, donant continuïtat a les polítiques municipals de joventut en l’àmbit de la salut emocional.
