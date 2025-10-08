Objectes provinents d’un delicte es converteixen en solidaritat: els Mossos de Salt lliuren material a la Fundació El 7 d’Astres
La tasca policial ha permès evitar la destrucció de nombrosos objectes intervinguts i donar-los una nova vida amb finalitats socials
Els Mossos d’Esquadrade la comissaria de Salt han lliurat a la Fundació El 7 d’Astres diversos objectes provinents d’un delicte de receptació, donant-los així una segona vida amb finalitats socials.
El març de 2024, agents de l''ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) de Girona van detenir a Vilablareix un home de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte de receptació, és a dir, la tinença o compra d’objectes sabent que provenen d’un robatori o d’un altre delicte patrimonial.
Els fets van ocórrer durant un dispositiu de control a la sortida número 7 de l’AP-7, quan els agents van aturar una furgoneta carregada fins al sostre amb nombroses caixes i paquets de procedència dubtosa.
El conductor, visiblement nerviós, no va poder acreditar l’origen de la mercaderia i va admetre que l’havia comprat en efectiu en un pàrquing de camions de Girona a un preu molt inferior al del mercat. A l’interior del vehicle s’hi van trobar productes nous i variats: electrònica, calçat esportiu, eines, aparells domèstics i accessoris diversos.
Tot i els esforços policials, no va ser possible localitzar els legítims propietaris ni les empreses titulars dels objectes. Davant la possibilitat que el material fos destruït, els Mossos de la comissaria de Salt van impulsar una iniciativa solidària per donar-li una nova destinació d’interès social.
Iniciativa solidària
Gràcies a la tasca de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, es va contactar amb diverses entitats socials de la zona. Finalment, i amb l’autorització judicial corresponent, es va acordar el lliurament del material a la Fundació El 7 d’Astres, entitat sense ànim de lucre de Salt que que se centra en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física/sensorial i amb persones amb problemes de salut mental i té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb aquestes discapacitats i de persones amb risc d’exclusió social a través del desenvolupament de la seva integració sociolaboral.
Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà es van tramitar diversos oficis adreçats al jutjat per tal que s’autoritzés formalment el lliurament a la fundació. Com que no es tracta d’un fet habitual, va ser necessari justificar que el receptor dels objectes no en faria cap mal ús i que la seva destinació seria estrictament solidària, informa el cos policial.
L’acte de lliurament es va celebrar el 3 d’octubre a la comissaria de Salt, amb la participació dels responsables de l’entitat i d’algunes de les persones beneficiàries. Durant la trobada, van visitar les instal·lacions policials i van compartir experiències en un acte emotiu i ple de solidaritat que va reforçar el vincle entre la policia i la comunitat.
