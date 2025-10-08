No t'has inscrit a la jornada del sector porcí? Encara hi ets a temps
Diari de Girona, Prensa Ibérica i INTERPORC organitzen el pròxim 21 d’octubre una sessió amb la participació de destacats experts i ponents
Si no t'has inscrit encara a la jornada sobre la transformació del sector porcí, el seu present i futur i els reptes i oportunitats que tindrà lloc el pròxim 21 d’octubre organitzada per Prensa Ibérica, Diari de Girona i INTERPORC, pots fer-ho ara de manera molt senzilla i pràctica. L’assistència a la jornada és totalment gratuïta, però cal fer una reserva prèvia mitjançant aquest enllaç.
L’Hotel Ultònia de Girona serà el marc de la sessió que portarà per títol «La revolució porcina: transformar el present per a liderar el futur». Diversos experts i responsables vinculats a la indústria porcina des de diferents vessants es reuniran al voltant de dues taules rodones.
El programa de la jornada
La sessió arrancarà a les 10 del matí amb la benvinguda als assistents i ponents per part de Josep Callol, director de Diari de Girona. L’obertura institucional anirà a càrrec de Rosa Altisent, Directora General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i a continuació tindrà lloc la primera ponència amb la participació d’Alberto Herranz, Director General d’INTERPORC.
La primera taula rodona se celebrarà a les 11 del matí i portar per títol «Porcí amb impacte: riquesa, ocupació i sostenibilitat». Intervindran: Jordi Port, director corporatiu de Comunicació i Sostenibilitat de Noel Alimentària , Joaquín Navarro, responsable de sostenibilitat de Costa Brava Mediterranean Foods i Pilar Puig, gerent d’Olot Meats Group. La taula serà moderada per Oriol Puig, sotsdirector de Diari de Girona. En finalitzar hi haurà uns minuts reservats pels precs i preguntes que es puguin plantejar des del públic.
La segona taula rodona de la jornada serà «Sabor i ciència a taula: tradició i innovació» i comptarà amb la participació de la doctora María Pérez, membre del Comitè Científic de la Fundació Dieta Mediterrània i Joan Juncà, director del Restaurant Ca l’Enric i la doctora Carmen Carretero, professora emèrita de la UdG i directora científica del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia de laUdG amb la moderació novament d’Oriol Puig, sotsdirector de Diari de Girona. Després s’obrirà un nou torn de precs i preguntes amb els assistents. Segons el programa de la jornada al voltant de 2/4 de 2 del migdia tindrà lloc la cloenda a càrrec de Josep Callol, director de Diari de Girona i, finalment, se servirà un piscolabis als assistents i serà el moment perquè es pugui donar un temps d’intercanvi d’opinions i impressions de manera més relaxada i tranquil·la.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Vox insta a complir la sentència 'en els seus propis termes' del retrat del Rei a Girona