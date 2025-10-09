Un cartell avisa d'una actuació prevista a Girona pel... 2024
Uns rètols d'alerta al parc Central
Veïns del parc Central han posat de manifest que hi ha diversos cartells de l'Ajuntament de Girona que avisen d'una actuació que es va fer el 2 de setembre de l'any 2024. Els cartells estan situats en diversos punts on hi ha plantes les palmeres a darrere de l'Estació- Espai Jove. Els rètols alerten que s'ha d'aplicar un tractament fitosanitari als arbres i exposa diferents recomanacions com ara evitar entrar a la zona, no passejar-hi els gossos i no tocar els exemplars durant les 24 hores posteriors a l'aplicació del producte. Segons els cartells, el tractament s'hauria fet de les onze de la nit a les sis del matí. Altres veïns assenyalen que l'any està equivocat i que correspondria al setembre del 2025. Així sí, ja fa més d'un mes que s'haurien d'haver retirat.
