Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cartell avisa d'una actuació prevista a Girona pel... 2024

Uns rètols d'alerta al parc Central

El cartell de l'avís amb la data del 2 de setembre de 2024.

El cartell de l'avís amb la data del 2 de setembre de 2024. / Tapi Carreras

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Veïns del parc Central han posat de manifest que hi ha diversos cartells de l'Ajuntament de Girona que avisen d'una actuació que es va fer el 2 de setembre de l'any 2024. Els cartells estan situats en diversos punts on hi ha plantes les palmeres a darrere de l'Estació- Espai Jove. Els rètols alerten que s'ha d'aplicar un tractament fitosanitari als arbres i exposa diferents recomanacions com ara evitar entrar a la zona, no passejar-hi els gossos i no tocar els exemplars durant les 24 hores posteriors a l'aplicació del producte. Segons els cartells, el tractament s'hauria fet de les onze de la nit a les sis del matí. Altres veïns assenyalen que l'any està equivocat i que correspondria al setembre del 2025. Així sí, ja fa més d'un mes que s'haurien d'haver retirat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  2. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  3. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  4. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  5. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  6. Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
  7. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  8. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut

Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l'Alt Empordà

Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l'Alt Empordà

Un cartell avisa d'una actuació prevista a Girona pel... 2024

Un cartell avisa d'una actuació prevista a Girona pel... 2024

L’empatia d’Íñiguez amb la recuperació de Bibby: «Tornarà quan estigui realment bé»

L’empatia d’Íñiguez amb la recuperació de Bibby: «Tornarà quan estigui realment bé»

Pep Busquets: «Guanyar a Fontajau ha de continuar sent complicat»

Pep Busquets: «Guanyar a Fontajau ha de continuar sent complicat»

Jordi Cruz, xef, 47 anys: "El truc per aconseguir el biquini perfecte: un exterior cruixent i daurat, amb un interior suau i perfectament fos"

Jordi Cruz, xef, 47 anys: "El truc per aconseguir el biquini perfecte: un exterior cruixent i daurat, amb un interior suau i perfectament fos"

L’hongarès László Krasznahorkai, mestre de l’apocalipsi, guanya el Nobel de literatura 2025

L’hongarès László Krasznahorkai, mestre de l’apocalipsi, guanya el Nobel de literatura 2025

El gironí Rai Roca es converteix en el nou president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics

El gironí Rai Roca es converteix en el nou president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics

Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang

Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
Tracking Pixel Contents