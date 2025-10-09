Cassà enceta la segona fase per repensar el poble de cares al 2035
Les sessions participatives que han de permetre definir el nou pla estratègic del municipi fins al 2035
Redacció
La propera setmana a Cassà de la Selva, comença la segona part de les sessions participatives que han de permetre definir el nou pla estratègic del municipi fins al 2035. Aquest document ha de ser el full de ruta per definir les línies d’actuació que l’Ajuntament realitzarà els propers anys en el municipi.
L’elaboració d’aquest pla, es fa amb espais de reflexió compartida on els agents locals puguin identificar conjuntament els punts forts, febles, oportunitats i reptes de futur del municipi en els àmbits social, econòmic i territorial.
En els primers tallers participatius celebrats abans de l’estiu es van recollir tot un seguit de propostes que seran els eixos principals per treballar aquesta segona fase de sessions. També s’hi han incorporat totes les aportacions i dades que es van recollir a través de l’enquesta ciutadana en línia que va estar oberta durant dos mesos.
15 d’octubre. Àmbit Econòmic
Aquesta primera sessió serà per revisar les propostes que es van recollir en el primer taller i durant l’enquesta en línia, en l’àmbit de l’economia local, que fa referència a l’ocupació i formació laboral, comerç local, turisme i rutes naturals, emprenedoria i noves iniciatives, sòl industrial i polígons, etc.
22 d’octubre. Àmbit Social
A la segona sessió, valorarem les propostes i el resultat de l’enquesta en línia que es van fer en l’àmbit Social, que recull diferents temes com l’habitatge, els joves, l’educació, la cultura, l’esport l’oci, serveis socials, entitats, equipaments públics i espais de trobada, etc.
5 de novembre. Territori
El tercer dels tallers previstos en aquesta fase servirà per donar forma a un dels apartats més amplis com és el de Territori.
Igual que a les dues sessions anteriors, es farà una valoració de les propostes que es van fer a l’anterior taller participatiu i les recollides a l’enquesta en línia. Aquest àmbit inclou aspectes tan diversos com la mobilitat, el transport, els espais públics com parcs, i jardins, els veïnats, i la mobilitat accessibilitat i seguretat viària.
