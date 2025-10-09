Girona acaba la rehabilitació dels pisos de l'Aurora al barri del Pont Major
L'Ajuntament ha executat les obres de manera subsidiària i ha ofert als propietaris fraccionar-ne el pagament
L'Ajuntament de Girona ha acabat la rehabilitació dels pisos de l'Aurora al barri del Pont Major. Les obres han permès substituir les passarel·les exteriors que donen accés als habitatges i instal·lar-hi una barana de protecció. L'ajuntament ha dut a terme els treballs de manera subsidiària, arran dels incompliments reiterats per part dels propietaris després que se'ls requerís acabar amb els problemes de perillositat que patia el bloc. La rehabilitació ha costat una mica més de 200.000 euros, dels quals cada pis n'haurà d'assumir uns 7.000. L'Ajuntament de Girona ha ofert als propietaris en situació de vulnerabilitat poder fraccionar el pagament en 48 terminis.
Les obres de rehabilitació dels pisos de l'Aurora al barri del Pont Major han acabat fa pocs dies. Els treballs executats han permès substituir les passarel·les d'accés als pisos a la primera i a la segona planta d'aquest edifici situat al número 38 del passeig de Sant Joan Bosco. A més, s'hi ha instal·lat una barana de protecció.
Els treballs al bloc van començar el març i els ha fet l'Ajuntament de Girona de forma subsidiària, ja que es tracta d'una finca privada i són els propietaris i propietàries qui n'han d'assumir el cost. Es va optar per fer-ho d'aquesta forma després de nombrosos requeriments i per incompliment reiterat de l'obligació de manteniment per part de la propietat.
El primer informe per reclamar les persones propietàries a actuar davant la degradació que presentava l'edifici es va emetre l'any 2012, i n'hi va haver també els anys 2014, 2016 i 2018. L'any 2017 el consistori ja va actuar subsidiàriament per apuntalar les passarel·les en diversos punts pels riscos en l'estabilitat.
Els treballs es van treure a licitació per un import de 201.028,57 euros (IVA inclòs) i això representa un cost d'uns 7.000 euros per habitatge. Per això, des del consistori, s'ha ofert la possibilitat als propietaris de fraccionar-ne el pagament fins a 48 mesos en casos de vulnerabilitat social.
"Molt necessària"
"Des de l'Ajuntament estem contents de veure acabada aquesta obra, una intervenció que hem prioritzat des del primer moment", ha subratllat l'alcalde, Lluc Salellas. "Es tracta d'una actuació molt necessària que permet millorar la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes d'aquest edifici, i que alhora contribueix a dignificar aquest espai del barri del Pont Major", ha afegit.
Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha posat en relleu que "des de l'Àrea d'Urbanisme de Proximitat i Planejament hem actuat en el marc d'un expedient de disciplina urbanística davant l'incompliment reiterat de l'obligació de conservació per part de la propietat".
"L'objectiu principal ha estat garantir la seguretat estructural de l'edifici, especialment de les passarel·les d'accés als habitatges", ha dit el regidor. "El projecte executat ofereix una solució tècnica i arquitectònica segura, eficient i visualment integrada amb l'entorn, que posa fi a una situació que s'allargava des de fa anys", ha afirmat Lluís Martí.
Amb aquestes obres, el consistori ha posat fi al problema de perillositat que patia l'edifici des de fa més de deu anys. Tot i això, l'Ajuntament continuarà treballant conjuntament amb els veïns i veïnes de l'immoble per trobar solucions que permetin portar a terme la rehabilitació d'altres elements de l'edifici, així com la urbanització del seu entorn.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut