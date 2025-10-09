Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona inaugura un nou local social a Montjuïc

L’espai permetrà ampliar l’oferta dels serveis comunitaris de qualitat i d’activitats vinculades al teixit social de la zona

Imatge exterior del nou local de Montjuïc.

Imatge exterior del nou local de Montjuïc. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

Ajuntament de Girona inaugurarà aquest dijous, un nou local social a Montjuïc, el segon que tindrà el barri. Situat al número 6 del carrer de Francesc Mateu, aquest nou equipament té una superfície útil de 207 m² i compta amb quatre sales polivalents i un despatx, pensats per acollir activitats físiques, tallers, reunions i espais de trobada. L’acte es farà a les 19 h i inclourà l’actuació musical de Mandie Rules i un piscolabis per a les persones assistents.

El nou local es troba ubicat molt a prop del primer local social que va tenir el barri, ubicat al número 19 de la ronda del Fort Roig, i que, actualment, ocupa l’Associació de Veïns i Veïnes de Montjuïc. Aquest fet facilitarà la concentració d’espais comunitaris i la interacció entre els col·lectius i entitats veïnals. Aquesta proximitat és especialment rellevant en un barri caracteritzat per una gran dispersió d’habitatges, la majoria d’estructura unifamiliar.

El primer local social de Montjuïc va ser cedit a l’Ajuntament el 28 de febrer de 2003 i va suposar una consolidació de la vida comunitària i veïnal de Montjuïc. Aquest segon local va ser adquirit l’any 2023 i durant el 2024 s’hi van dur a terme les adequacions necessàries per posar-lo en funcionament.

Les declaracions

“La inauguració d’aquest nou espai social a Montjuïc suposa un pas endavant per continuar enfortint la vida comunitària del barri i, al mateix temps, de tota la ciutat. Girona és una ciutat viva gràcies als seus barris i a la implicació de les persones que en formen part. Per això, locals com aquest són fonamentals per fer créixer aquesta xarxa de convivència i participació”, ha subratllat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

“Aquest local és una millora clara per a totes les entitats que treballen al barri i per als veïns i veïnes de Montjuïc: creixem en metres quadrats i està situat en un punt cèntric, accessible i estratègic, molt proper al local social Montjuïc 1. La seva posada en funcionament és un pas més en la nostra aposta per la vida comunitària i el teixit associatiu i plegats l’hem de convertir en un espai de trobada, d’activitat i de vida compartida. Aquest nou espai ens ha d’ajudar a fer un barri més cohesionat, més viu i més actiu”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita.

Inici de la programació de la Xarxa de Centres Cívics

La inauguració oficial d’aquest local social coincideix amb l’inici del curs i de les activitats programades a la Xarxa de Centres Cívics. Es tracta d’un total de 735 cursos i tallers de diferents àmbits com l’artesania tèxtil, la cuina, activitats físiques, música, les noves tecnologies, els idiomes o el creixement personal, entre molts altres. Enguany, s’ofereixen 11.350 places i són les entitats les que organitzen prop del 90% de l’oferta. Es tracta d’una programació extensa i diversa de formats i disciplines diferents; amb activitats per a totes les edats i accessibles per preus, horaris i proximitat física.

Les preinscripcions van arrencar el passat 1 de setembre, i el dia 16 es van adjudicar les places a través de sorteig. El curs comença amb un total de 8.470 inscripcions i el 74,6% de les places ofertes estan adjudicades. Queden en reserva 1.102 places. Les persones interessades poden consultar tota la programació i fer la seva inscripció a través del web www.girona.cat/inscripcions o presencialment a qualsevol dels centres cívics.

