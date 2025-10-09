Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les escoles El Pla i Les Deveses de Salt se sumen al projecte d’Escoles Planter

El projecte de ConArte Internacional per fer arribar l’art a les aules també s’imparteix a Les Arrels, Silvestre Santaló, La Farga i el Gegant del Rec

Neix el Cor Ciutadà, un projecte escènic col·lectiu amb més de 90 alumnes i docents participants impulsat per ConArte Internacional i la Fundació Ciutat Invisible

Una imatge d'un moment de l'escola planter.

Una imatge d'un moment de l'escola planter. / Aj. de Salt

Redacció

Girona

El municipi de Salt fa un nou pas en la consolidació de les arts com a eina educativa amb l’ampliació del programa Escoles Planter, impulsat per l’Associació ConArte Internacional. Aquest curs escolar, dues escoles més —Les Deveses i El Pla— s’incorporen al projecte, que ja comptava amb la participació de Les Arrels, Silvestre Santaló, La Farga i El Gegant del Rec.

Escoles Planter promou la presència de les arts en horari lectiu i, des de 2014, ha beneficiat més de 600 alumnes de Salt. La major part dels centres treballen a partir de les arts escèniques, mentre que El Gegant del Rec ho fa a través d’una orquestra de corda. El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Salt, el Departament de Cultura de la Generalitat i l’aportació de ConArte Internacional.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha celebrat l’ampliació del programa: "L’educació artística és una eina poderosa per a la cohesió social i el desenvolupament personal. Que dues escoles més s’afegeixin a Escoles Planter demostra que Salt aposta per una educació transformadora, inclusiva i arrelada al territori."

Una imatge d'escola planter.

Una imatge d'escola planter. / Aj. de Salt

El regidor d’Educació i Joventut, Adrià Martín, ha remarcat que  "el projecte connecta cultura i educació d’una manera viva i participativa. Les arts a les aules no només enriqueixen l’aprenentatge, sinó que generen espais de diàleg, expressió i comunitat. És una aposta que volem seguir reforçant."

La presidenta de ConArte Internacional, Gemma Carbó, ha posat en valor la trajectòria compartida amb el municipi perquè "Salt ha estat sempre un aliat compromès amb l’educació artística. L’ampliació del programa és una mostra de confiança en el poder de les arts per transformar l’escola i fer-la més humana, més creativa i més connectada amb la realitat dels infants i joves.”

Un Cor Ciutadà que uneix escoles i emocions

En paral·lel, el passat 23 de setembre van començar els assajos del Cor Ciutadà, un projecte escènic col·lectiu impulsat per ConArte Internacional i la Fundació Ciutat Invisible. Hi participen més de 90 alumnes i docents de quatre centres educatius: Escola Silvestre Santaló (5è de primària), FEDAC Salt (6è de primària), i l’Institut Vallvera (4t d’ESO).

El projecte culminarà amb l’estrena de l’obra de teatre musical “Serà un dia que durarà anys”, un homenatge a la figura d’Ovidi Montllor, que es presentarà el 29 de novembre dins la programació del festival Temporada Alta. La direcció artística va a càrrec de la companyia xilena Hermanos Ibarra Roa.

Amb aquesta doble aposta —l’ampliació d’Escoles Planter i la creació del Cor Ciutadà— Salt es consolida com a referent en l’impuls de projectes d’educació artística i cultural, capaços de generar un gran impacte en l’aprenentatge i en les vivències de l’alumnat.

