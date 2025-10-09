Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
La porta de l'entitat va quedar bloquejada
El que havia de ser una visita ràpida al caixer va acabar convertint-se en una odissea per a un jove de 17 anys de Sarrià de Ter. El noi va quedar tancat aquest dimecres al vespre dins del local CaixaBank, on va passar prop de dues hores fins que els Bombers el van poder alliberar.
L’avís el va donar l’entitat bancària cap a dos quarts de nou del vespre, en saber que hi havia un client atrapat al local. Fins al lloc, al carrer de Joan Fuster, s’hi van desplaçar s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers i efectius de la Policia Local.
Quan van arribar, van trobar-se el menor a dins, sa i estalvi però amb ganes de sortir. La porta estava bloquejada i, tot i que en un primer moment els Bombers van esperar que hi acudís un responsable del banc, però finalment, els efectius van decidir intervenir i rescatar-lo, informa el cos d'emergències.
Van desmuntar una peça de vidre i el marc d’alumini del costat de la porta per poder-lo treure. El noi, afortunadament, no va necessitar atenció mèdica i tot va quedar en un ensurt i una bona anècdota per explicar. Segons va relatar ell mateix als serveis d’emergència, la porta era oberta quan havia entrat al caixer.
Els Bombers van intentar col·locar novament el vidre, però sense èxit, i la Policia Local va precintar la zona a l’espera que l’entitat faci les reparacions pertinents.
