"Parlem de la universitat en singular, però és un conjunt obert de persones molt diverses"
La UdG inaugura el curs acadèmic amb un discurs enfocat cap als reptes de futur
La Universitat de Girona ha inaugurat aquest dijous al migdia el curs acadèmic 2025-2026. Ho ha fet en una Aula Magna Modest Prats renovada després d'unes reformes i amb una conferència que ha parlat sobre les necessitats i els reptes de les universitats de cara al futur. Un diàleg que, a diferència d'anys anteriors on intervenia una única persona, aquesta vegada s'ha fet amb una conversa entre la filòsofa Marina Garcés i el catedràtic de Ciència Política i de l’Administració Carles Ramió.
Sota el títol "Arrelar per transformar", han arribat a la conclusió que s'ha d'avançar cap a una "universitat trama" que recorre "l'espai, el temps i té alguna intenció", ha assegurat Garcés, que ha afegit que ha de ser "una eina per fer dels perills de la incomunicació una ocasió de treballar de manera concertada". El seu discurs s'ha complementat amb el de Ramió, que amb un tarannà més "apocalíptic" i parlant sobre els perills de la irrupció de la universitat privada, ha explicat que aquesta universitat "trama" ha de ser la principal, però s'ha de combinar amb les altres tres que ha posat sobre la taula Garcés: la temple, l'àgora i l'empresa.
Ramió, a més, ha fet cinc propostes. En primer lloc, "recuperar l'autonomia perduda", ja que no es poden fer "canvis amb les mans lligades". També ha demanat "més finançament públic" i "replantejar la docència" perquè tingui "més valor". Finalment, a posat sobre la taula dues iniciatives "polèmiques". Una, la de "replantejar el model de governança" de les universitats i, segona, la de fer "competència als nous operadors", ja que ha assegurat que el "maximalisme" entre el públic i el privat "mata" les universitats públiques.
Els extrems
Garcés ha explicat que l'últim cop que havia estat a la UdG havia estat el dia de l'apagada del 28 d'abril i ho ha fet servir de metàfora per explicar que hi ha coses que "es poden apagar quan algú ho decideix", però la idea de trama és la que no té un "interruptor últim". Per això, ha indicat que els professors no són "el centre de la cultura, però si els seus extrems", i és a partir d'aquests extrems que s'han "d'ampliar mons que no poden quedar centralitzats".
Abans d'això, Garcés també ha deixat clar que la universitat no era un element "singular", perquè és un "conjunt obert de sabers, pràctiques, formes de vida, d'institucions i contextos socials". En definitiva, un "conjunt obert de persones molt diverses".
Preparada per "afrontar els reptes"
L'últim a intervenir, com és habitual, ha estat el rector de la UdG, Quim Salvi, aquest cop amb una "emoció especial", ja que és l'últim cop que farà una intervenció en una inauguració de curs a causa que a finals d'anys deixarà el càrrec. Salvi ha destacat la "importància" de la universitat per "la societat i el territori" i ha fet referència en mirar "més enllà del present immediat" i emmirallar-se en les "persones que han precedit".
Tanmateix, també ha parlat sobre el futur, i amb com la universitat s'hi està adaptant, per exemple, amb l'aprovació dels nous Estatuts aquest any que orienten la UdG a ser "més inclusiva, innovadora o internacional" i el projecte Model UdG21 que permet una "transformació del model educatiu". Salvi ha assegurat que la universitat està "preparada per afrontar els reptes que vindran, per continuar transformant la societat i per continuar sent una eina essencial al servei del bé comú" i ha tancat el discurs indicant que "si hem pogut mirar més enllà és perquè ens hem enlairat en les espatlles de gegant i de totes les generacions que ens han precedit".
