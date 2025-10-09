Prop de 50 candidatures opten al nou “Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes”
Els guardonats s’anunciaran en una cerimònia d’entrega que se celebrarà a Girona abans de finalitzar l’any
Redacció
La Fundació Princesa de Girona ha tancat la convocatòria de la primera edició del Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes amb prop de cinquanta candidatures procedents de les disset comunitats autònomes espanyoles.
Aquest reconeixement té com a objectiu premiar joves esportistes menors de 23 anys i entitats que destaquin per la seva exemplaritat, esforç, resiliència i compromís social, més enllà dels èxits estrictament competitius.
La Confederació d’Unions de Federacions Esportives d'Espanya (CUFADE), a través dels organismes federatius de les diferents comunitats autònomes, ha tingut un paper clau en la presentació de les candidatures dels joves esportistes i de les diferents entitats. Així, s’ha garantit una representació diversa de disciplines en la qual tot l'Estat estigui representat. Totes les candidatures seran valorades per un Comitè d’Honor i Valors, que seleccionarà els finalistes i els guanyadors.
Gerard Esteve, president de CUFADE, afirma: “Estem molt orgullosos de la implicació de les comunitats i ciutats autònomes de tot l'Estat. Ens enorgulleix veure com, a través de l’esport, es transmeten valors essencials i es reforça la cohesió social que promou l'esport base representat per aquestes federacions autonòmiques”.
Per la seva banda, Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, destaca que “És una gran satisfacció haver rebut candidatures de tot el territori espanyol. Creiem que es tracta d’un guardó únic i amb un propòsit molt clar: destacar els valors dels joves esportistes perquè les seves històries inspirin la seva generació. Des de la Fundació estem convençuts que l’esport, igual que la música, és una gran eina per impulsar el talent amb propòsit, generar un impacte positiu en la societat i crear referents que siguin un mirall per a altres joves, més enllà de l’èxit esportiu”.
Els candidats al guardó
El Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes premiarà tres esportistes femenines i tres masculins pel seu compromís amb valors com el respecte, la superació, l’esforç i la contribució a la societat, així com a una entitat esportiva que destaqui pel seu compromís amb la formació integral de joves esportistes i per generar un impacte positiu a la seva comunitat.
A la convocatòria hi ha quedat representada una gran diversitat de disciplines, demostrant que la capacitat de transformar i de transmetre valors té moltes formes i contextos. A la categoria femenina, les candidatures abracen des d’esports emergents i urbans com el skate, fins a modalitats consolidades com la gimnàstica rítmica i artística, la natació, el bàsquet, el karate, l’escalada, el vòlei platja o l’handbol. Les edats de les esportistes oscil·len entre els 16 i els 23 anys, i la majoria d’elles han competit tant en l’àmbit europeu com internacional, en esdeveniments tan importants com els Jocs Olímpics.
Pel que fa a la categoria masculina, també hi destaquen una àmplia varietat de perfils, amb representants en disciplines com el tennis, el piragüisme, l'hoquei sobre patins, el patinatge artístic, el golf, el waterpolo, la gimnàstica rítmica, el snowboard o el vòlei. Així mateix, s’han rebut candidatures en disciplines adaptades de natació i atletisme, fet que reforça el caràcter inclusiu del guardó i el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats en l’esport. Les seves edats es troben entre els 16 i els 22 anys, sent alguns d'ells referents en el seu àmbit.
Pel que fa a les entitats candidates, totes comparteixen un mateix objectiu: l'ús de l’esport com a eina socioeducativa per millorar el benestar físic i emocional de les noves generacions i generar un impacte social positiu al seu entorn. Les seves propostes abracen disciplines tan diverses com els esports de muntanya, l’escalada, la natació, el patinatge, el futbol o el ciclisme, entre moltes altres. Entre elles, tenen especial rellevància quatre projectes centrats en promoure la igualtat d'oportunitats en l'esport, ja sigui a través de l’atletisme adaptat, de programes socioesportius per combatre l'obesitat infantil i l'abandonament escolar o d’iniciatives orientades al benestar de persones amb diversitat, limitacions funcionals o necessitats específiques mitjançant diferents activitats esportives, com la natació.
El Comitè d'Honor i Valors
Entre totes les candidatures, un Comitè d’Honor i Valors, integrat per destacats esportistes, representants d’entitats esportives i professionals de l’àmbit de l’esport, seleccionarà tres esportistes femenines i tres masculins, valorant criteris com l’exemplaritat, la joventut, la diferenciació, la notorietat i l’impacte social. Els premis s’atorgaran en format de pòdium, amb distincions d’or, plata i bronze per a cada un dels finalistes. A més, el jurat reconeixerà una entitat esportiva que hagi demostrat un sòlid compromís amb la transmissió de valors i la generació d’un impacte positiu en la societat a través de l’esport.
Aquest Comitè està format per Teresa Perales, reconeguda nedadora amb 26 medalles als Jocs Paralímpics; Valentín Massana, destacat atleta especialitzat en marxa atlètica, medalla de bronze als Jocs Olímpics d’Atlanta 1996; Ona Carbonell, exitosa nedadora de natació sincronitzada, amb múltiples medalles en campionats europeus i mundials, i referent en igualtat de gènere en el món de l’esport; Ángel Martínez, exfutbolista, entrenador i coach; Emilio Sánchez Vicario, extennista professional i figura destacada del tennis espanyol; Mohamed El Amrani, Premi Princesa de Girona Social, emprenedor i activista social, reconegut per promoure la inclusió social i el desenvolupament en comunitats desfavorides; Salva Arco, exjugador de bàsquet i director general del Club Bàsquet Río Breogán (Lugo); Roberto Heras, exciclista professional i quatre vegades guanyador de La Vuelta; Paula Leitón, waterpolista al Club Natació Atlètic Barceloneta i de la Selecció Espanyola; Joan Vehils, periodista esportiu i director del diari Sport; Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, i Laura Martínez, directora d’esports de Cadena SER.
La deliberació del jurat tindrà lloc el pròxim 30 d’octubre a Madrid, data en què es donaran a conèixer els finalistes en les categories femenina i masculina, així com el nom de l’entitat guanyadora. Els guardonats s’anunciaran en una cerimònia d’entrega que se celebrarà a Girona abans de finalitzar l’any.
