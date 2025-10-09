Retencions a l'AP-7 per un accident a Aiguaviva
Han xocat dos cotxes però no hi ha hagut ferits
Un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura d’Aiguaviva, ha provocat retencions aquest matí en sentit Barcelona. El sinistre ha tingut lloc poc després d’un quart de deu, al punt quilomètric 66, i ha consistit en una col·lisió entre dos turismes.
Com a conseqüència de l’accident, s'han generat retencions d'un quilòmetre i s’han tallat dos carrils al trànsit, que s’han reobert poc abans de les deu del matí. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’accident s’ha saldat sense ferits i la circulació s’ha anat normalitzant progressivament després de la reobertura total de la via.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut