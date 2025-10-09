Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retencions a l'AP-7 per un accident a Aiguaviva

Han xocat dos cotxes però no hi ha hagut ferits

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Aiguaviva

Un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura dAiguaviva, ha provocat retencions aquest matí en sentit Barcelona. El sinistre ha tingut lloc poc després d’un quart de deu, al punt quilomètric 66, i ha consistit en una col·lisió entre dos turismes.

Com a conseqüència de l’accident, s'han generat retencions d'un quilòmetre i s’han tallat dos carrils al trànsit, que s’han reobert poc abans de les deu del matí. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’accident s’ha saldat sense ferits i la circulació s’ha anat normalitzant progressivament després de la reobertura total de la via.

