Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UdG ret homenatge als treballadors que es van jubilar el curs 2024-25

Serveix com a acte previ a la inauguració del curs acadèmic que es fa aquest dijous

Les persones homenatjades amb el rector, Quim Salvi.

Les persones homenatjades amb el rector, Quim Salvi. / UdG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La Universitat de Girona va homenatjar dimecres a la tarda als professionals del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i el Personal Docent i Investigador (PDI) que es van jubilar durant el curs anterior, 2024-2025. Van una quinzena de persones les que van rebre el reconeixement a la trajectòria professional i se’ls va agrair la contribució que han fet a la institució al llarg de tots els anys que hi han treballat. L’acte es va celebrar al pati de l’edifici de Les Àligues, la seu del Rectorat, al campus del Bari Vell.

Quim Salvi fent el seu discurs, amb el públic de fons.

Quim Salvi fent el seu discurs, amb el públic de fons. / UdG

"És un acte que any a any ens ajuda a construir comunitat universitària, i ens serveix per agrair la bona feina de les persones que deixen la UdG després de tota la vida laboral" va publicar la institució a les xarxes socials. El rector de la UdG, Quim Salvi, va dirigir unes paraules d’agraïment als homenatjats i alguna de les persones que va rebre el reconeixement també va fer un discurs. L'acte va servir com a prèvia de la inauguració del curs acadèmic, 2025-2026, que se celebra aquest dijous a l'Aula Magna Modest Prats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents