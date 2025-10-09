La UdG és la segona millor universitat d'Espanya en voluntariat
Durant el curs passat 2.612 alumnes es van implicar en les 415 iniciatives que es van dur a terme
La Universitat de Girona és la segona institució espanyola més compromesa en matèria de voluntariat. Ho detalla l’Estudi sobre Voluntariat Universitari, elaborat per la Fundació Mútua Madrilenya, que aquest any arriba a la tretzena edició. L'informe detalla que la UdG durant el curs passat, 2024-2025, es van dur a terme un total de 415 iniciatives, en les quals hi va haver 2.612 alumnes implicats. Aquestes són uns registres millors que les del curs anterior. Concretament, ha crescut un 28,4% quant a accions solidàries respecte a l'estudi anterior, quan en va dur a terme 323. Això, l'ha permès passar de la tercera a la segona posició del rànquing, només superada per la Universitat de Múrcia, que va fer 475 iniciatives el curs anterior.
Per altra banda, també ha pujat de la tercera a la segona posició quant a alumnes solidaris, creixent un 16,6% respecte a l'anàlisi anterior, quan hi va haver 2.298 alumnes implicats. Aquesta vegada, la que ocupa la primera posició en aquest apartat és la Universitat de Santiago Compostel·la, que va tenir 4.917 estudiants implicats en matèria de voluntariat el curs passat.
La major part dels programes s'estenen durant un període que oscil·la entre els tres i els sis mesos. A Girona destaquen els que se centren, sobretot, a ajudar a la infància vulnerable i als col·lectius amb diversitat funcional, aconseguint que les seves activitats impactin de manera positiva sobre 5.000 persones. De fet, nou de cada deu participants realitzen aquest tipus de voluntariat.
Del conjunt dels projectes en els quals participa la UdG, un 81% es duu a terme en col·laboració amb ONG, la qual cosa demostra el paper estratègic de les entitats sense ànim de lucre en la involucració solidària dels joves espanyols. “Aquestes organitzacions són vitals per a les universitats, ja que aporten estructura, experiència i suport perquè els projectes universitaris deixin empremta”, assenyala el director general de la Fundació Mútua Madrilenya, Lorenzo Cooklin.
42 universitats participants
A escala estatal, les universitats espanyoles han consolidat el seu rol com a impulsores del voluntariat i del canvi social. Durant el curs 2024-2025, sis de cada deu institucions van incrementar les seves accions de voluntariat fins a aconseguir les 2.900 iniciatives. D'elles, un 73% es fan de la mà d'una ONG, una cooperació que amplia l'impacte de les iniciatives i genera beneficis tant per als estudiants com per a les organitzacions i la societat en conjunt.
Aquest estudi, en el qual han participat 42 universitats, públiques i privades, i 107 entitats sense ànim de lucre, també radiografia el perfil dels universitaris voluntaris. Durant el curs passat, més de 21.600 alumnes van participar en activitats de voluntariat. El 75% són dones, majoritàriament de titulacions de Ciències Socials i Jurídiques, seguides de Ciències i Ciències de la Salut. Dediquen entre dues i quatre hores setmanals a aquestes iniciatives i ho fan motivats tant pel seu compromís amb causes concretes com pel valor que aporta al seu desenvolupament professional.
