Dos cotxes xoquen a Girona i un bolca al mig del carrer
El conductor no va quedar atrapat a dins del vehicle
Accident de trànsit espectacular al barri de Sant Pau de Girona. Dos cotxes van xocar aquest dijous a la cruïlla dels carrers Riu Terri i Santa Maria, i un d’ells va bolcar enmig del vial.
L’accident va succeir poc abans de les quatre de la tarda, i al lloc s’hi van desplaçar la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Bombers.
Els Bombers van desbolcar el vehicle i el van col·locar a un lateral a l’espera de l’arribada d’una grua, mentre que la Policia Municipal va fer l’atestat corresponent.
Cap dels conductors va quedar atrapat dins dels vehicles i, quan van arribar els serveis d’emergències, ambdós ja eren fora. Cap d’ells va resultar ferit de gravetat i, segons els Bombers, tots dos van sol·licitar l’alta voluntària als sanitaris.
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Una de les víctimes del notari investigat per estafar a persones vulnerables: «Em va dir que firmés i he perdut dues cases»
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines