Entra en funcionament la nova rotonda de Bordils
Ha costat més de mig milió d'euros i hi passen uns 13.000 vehicles cada dia
La nova rotonda de la C-66 a Bordils ha entrat ja en funcionament. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat de relleu la millora que suposa la nova rotonda que ha construït el Departament “en la connexió entre Bordils i Juià, tot garantint una circulació més fluïda, més ordenada i, sobretot, més segura”. Una actuació que va més enllà de remodelar una cruïlla, atès que permet “reforçar la seguretat, afavorir la competitivitat econòmica i millorar la qualitat de la ciutadania”, ha assenyalat.
L’obra “dona resposta a una necessitat històrica, expressada reiteradament pels veïns, pels municipis i pels sectors econòmics de la zona”. Els treballs, amb un pressupost de 540.000 euros, estan en fase de finalització i representen “un exemple del que estem fent i volem seguir impulsant: actuacions concretes, planificades amb rigor tècnic i amb una clara vocació de servei públic”.
La C-66, carretera de la xarxa bàsica de la Generalitat, “és un eix essencial dins la xarxa viària gironina” i “suporta un increment molt notable de trànsit durant els caps de setmana i els mesos d’estiu”, ha exposat la consellera. Així, “aquesta és una actuació pensada per a tothom. Per als conductors que cada dia utilitzen aquesta via, per als transportistes que treballen a les empreses del voltant, i per als veïns i veïnes dels municipis propers, que fins ara patien dificultats per accedir a la carretera principal”.
La nova rotonda s’ubica en un tram de la C-66 a Bordils, en la cruïlla amb la carretera d’accés a Juià, i té un diàmetre exterior de 40 metres. En aquest entorn, la carretera registra un trànsit d’uns 13.000 vehicles diaris, entre els quals camions de gran tonatge d'empreses dels polígons propers.
L’actuació, a més de la construcció del giratori, ha inclòs el desviament de serveis afectats, moviments de terres, l'adequació del drenatge de la via, nou enllumenat, la col·locació d'elements de senyalització i abalisament i barreres de seguretat i mesures d'ntegració en l’entorn.
