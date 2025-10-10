Enxampen un jove "in fraganti" robant una bicicleta de 5.000 euros a una turista a Girona
Dos mossos d’esquadra fora de servei i dos agents de paisà van evitar el furt
Dos mossos d’esquadra fora de servei i dos agents de paisà van enxampar dissabte passat un jove de 20 anys que acabava de robar una bicicleta valorada en 5.000 euros a una turista a Girona. Els agents el van sorprendre just quan intentava marxar amb el vehicle des del carrer Argenteria, al Barri Vell.
Els fets van començar a la plaça de la Independència, al migdia del 6 d'octubre, quan dos mossos fora de servei de la comissaria de Girona van observar un jove que vigilava amb insistència diverses bicicletes aparcades. Davant la sospita que pogués estar preparant un robatori, van avisar una patrulla de paisà que treballava a la zona.
En pocs minuts, els quatre agents van coordinar-se per seguir els moviments del sospitós. El jove es va desplaçar fins al carrer Argenteria, on va veure dues bicicletes recolzades davant d’una botiga de ciclisme. Quan va comprovar que els propietaris estaven dins el local i distrets, va agafar una de les bicicletes i va intentar fugir.
Els agents el van interceptar i detenir al moment, mentre un dels mossos alertava la propietària, que encara era dins la botiga. La dona, que es trobava de vacances a la ciutat, va explicar que la bicicleta estava valorada en 5.000 euros.
El detingut de 20 anys va quedar acusat d'un delicte de furt i ja comptava amb antecedents policials per fets similars.
