Llagostera desnona els ocupes implicats en el tiroteig del 22 de setembre que va acabar amb dos detinguts i un ferit
Des de l'Ajuntament demanen "canviar les lleis" per poder gestionar directament "aquesta problemàtica"
L'Ajuntament de Llagostera ha desnonat els ocupes responsables del tiroteig del passat 22 de setembre que va acabar amb dos detinguts i una persona ferida que va haver d'ingressar al Trueta. Malgrat que se'ls va fer fora aquest dijous, des de l'Ajuntament ho han comunicat aquest divendres "per seguretat", tal com ha assenyalat l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, que també ha demanat al govern espanyol "un canvi de lleis" per a gestionar directament "aquesta problemàtica". "Des del primer dia hem treballat per la seguretat del nostre poble i volem seguir fent-ho així", ha remarcat el batlle, que també ha revelat que s'han col·locat portes blindades als pisos i s'hi ha instal·lat alarmes per tal d'evitar futures ocupacions.
L'incident es va produir el passat 22 de setembre. Els Mossos van detenir dues persones per un tiroteig entre els carrers Roser i República. En l'incident, es van efectuar almenys tres trets i una persona va quedar ferida en estat greu i traslladada a l'hospital Trueta de Girona. Els fets van passar cap a dos quarts de vuit del vespre i en un primer moment els Mossos van retenir cinc persones.
Finalment, però, només se'n van arrestar dues, acusades de temptativa d'homicidi i que van quedar en llibertat després de declarar. La policia catalana investiga les relacions entre els protagonistes dels fets i els motius del tiroteig.
Els fets van comportar que l'alcalde convoqués una Junta de Seguretat Local d'emergència on es va acordar el reforç dels Mossos d'Esquadra "el temps que calgui". Per altra banda, Llinàs va qualificar l'incident com a "puntual".
L'endemà del tiroteig, veïns de Llagostera van sortir al carrer per fer sentir la seva veu i dir "prou". Convocada per xarxes socials i aplicacions de missatgeria, la concentració es va fer a la plaça Catalunya i va aplegar uns 300 veïns. Alguns dels manifestants, portaven pancartes on s'hi podia llegir 'Ja n'hi ha prou', 'A Llagostera tenim por', 'Delinqüència no' o 'Volem tornar a caminar tranquils pel carrer'.
Durant la concentració, també es va llegir un manifest per denunciar la situació i reclamar solucions: "Llagostera sempre ha estat un lloc tranquil, però de mica en mica això ha anat canviant cap a pitjor i ahir va ser la gota que ha acabat amb la nostra paciència".
