La residència Creu de Palau de Girona reforçarà el personal després de les queixes per la mala gestió
El Govern incorporarà 29 professionals al centre per millorar l’atenció als residents i les condicions laborals dels treballadors
La residència pública Creu de Palau de Girona, una de les més grans de Catalunya amb més de 200 places, incorporarà 29 nous professionals per reforçar l’atenció assistencial i millorar el dèficit de personal, mancances que els familiars dels usuaris han fet constar en reiterades ocasions. Aquesta mesura arriba després que, el mes de juny passat, diversos col·lectius expressessin públicament la seva indignació per la situació de desatenció que pateixen els residents, especialment durant caps de setmana i períodes de vacances.
Tal com va avançar Diari de Girona, la mesura arriba després que familiars denunciessin a través d’una carta acompanyada de 200 firmes que la manca de professionals obligava, en alguns casos, que una sola cuidadora s’encarregués de més de 30 residents, molts d’ells amb un alt grau de dependència i deteriorament cognitiu. A més, alertaven de la manca de mobilitat i higiene de certs usuaris, l’absència de comunicació amb les famílies i la inacció per part de la direcció i del Departament de Drets Socials, fet que hauria agreujat la situació al llarg dels darrers mesos.
La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez, reconeix la problemàtica en una resposta parlamentària i assegura que és «plenament conscient de la situació» que es viu al centre. Destaca que comparteix la preocupació de famílies i professionals i agraeix la implicació de totes les persones que han traslladat les seves inquietuds a través dels canals formals. Afegeix que al llarg de l’estiu s’han anat desplegant estratègies de suport conjuntament amb la direcció del centre, amb la voluntat de millorar tant la qualitat de l’atenció com les condicions laborals.
Auxiliars de geriatria i infermeres
Com a resultat d’aquest procés, s’ha aprovat un redimensionament de la plantilla, que es concreta en la incorporació immediata de tretze auxiliars de geriatria, deu professionals d'infermeria, cinc auxiliars sanitaris i una figura de coordinació assistencial.
Segons fonts del Govern, aquest reforç busca alleugerir la càrrega assistencial, garantir una millor cobertura en tots els torns i afavorir una organització interna més eficient. També s’ha establert un contacte regular amb la direcció de la residència per coordinar respostes i traslladar necessitats de manera contínua. De forma paral·lela, des del Departament es fa un seguiment continuat de les situacions que es plantegen i es treballa per donar resposta a les demandes, sempre amb la voluntat de millorar tant la qualitat de l’atenció a les persones residents com les condicions laborals dels equips professionals. Algunes de les propostes traslladades ja s’han pogut incorporar, mentre que d’altres s’avaluen i s’adapten a les possibilitats normatives i organitzatives existents.
El Departament assegura que el seguiment serà "constant" per garantir que les mesures s’apliquen correctament i tinguin un impacte positiu en el dia a dia del centre.
Amb aquestes mesures, la Generalitat espera donar resposta a una situació que s’havia convertit en «insostenible», tal com van denunciar fa mesos les famílies, i reconduir la gestió del centre.
