Robert Mundet encapçalarà de nou el projecte de Junts per Cassà
La seva proposta ha estat avalada per unanimitat dels assistents en una reunió de militants i simpatitzants
Redacció
En la reunió de militants i simpatitzants de Junts, que ha tingut lloc avui a can Trinxeria, Robert Mundet, actual cap de llista de Junts per Cassà, ha fet públic la voluntat de tornar-se a presentar en les properes eleccions municipals del 2027. La seva proposta ha estat avalada per unanimitat dels assistents, format per regidors, membres de la llista electoral d’aquesta legislatura, simpatitzants i independents.
“Treballar per millorar és el que m’agrada més i la proximitat amb la gent és la que t’omple d’energia per continuar fent aquesta feina”, ha dit Mundet.
“Crec que és el moment de presentar i de manifestar la voluntat de tornar-me a presentar, ara que som a mig mandat, per dos motius bàsics: per què formo part d’un equip que té ganes de continuar treballant pel poble i per què estem obligats, com a ciutadans compromesos, a presentar un programa de treball amb propostes realistes, a tenir el pragmatisme necessari per a desenvolupar-lo i que sigui plural, que afavoreixi a tots els ciutadans i en millori la seva qualitat de vida.”
“A partir d’avui, comencem a preparar-nos de valent per millorar els resultats i ser una opció vàlida i seriosa per encapçalar l’alcaldia i el govern municipal en el proper mandat. La feina feta ha de tenir continuïtat”.
Mundet, també ha fet una crida general adreçada a la població: “No podem fer-ho sols, necessitem complicitats i el màxim suport de tots els veïns i veïnes.”
Mundet, també ha manifestat que “aquesta legislatura s’està desenvolupant seguint els criteris de l’acord de govern signat. Acabarem la feina que vam dir que faríem. No vam pactar cadires sinó voluntat de construir un poble millor. La responsabilitat del que acabarem fent serà compartida per què és un govern compartit. I això és el que acabarem fent.”
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Una de les víctimes del notari investigat per estafar a persones vulnerables: «Em va dir que firmés i he perdut dues cases»
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines