La 2a Nit per la Salut Mental a Girona aplega més de 150 persones

L’Hotel Palau de Bellavista de Girona va acollir l’acte, on es va presentar un nou projecte d’art de la Fundació Drissa

Uns 150 assistents van acudir a l'Hotel Palau Bellavista de Girona per celebrar la 2a Nit per la Salut Mental.

Redacció

Redacció

Girona

L’Hotel Palau de Bellavista de Girona va reunir el divendres més de 150 persones en la 2a Nit per la Salut Mental, una vetllada organitzada per la Fundació Drissa per reconèixer el paper de la cultura i l’art com a eines de benestar emocional, inclusió social i lluita contra l’estigma en salut mental, així com per donar visibilitat a projectes transformadors en aquest àmbit. L’acte va servir també per cloure l’any commemoratiu del 25è aniversari de l’entitat, que va presentar el nou projecte «Art i Salut», un espai d’art i oficis fruit de la nova aliança amb Ceràmiques Marcó.

La vetllada va ser conduïda pels creadors Jordi Duran i Marga Socias, i el públic de més de 150 persones va aplegar professionals, entitats, institucions i empreses col·laboradores.

En el seu discurs de benvinguda, la presidenta de Drissa, Isabel Bosch, va subratllar «la importància d’obrir espais de trobada com aquest, on la cultura es converteix en un llenguatge comú capaç de connectar persones, emocions i històries». També va presentar la nova aliança entre la Fundació i Ceràmiques Marcó, impulsores del projecte Art&Salut, que vol ser una oportunitat de formació, expressió i inserció laboral.

Durant la nit es van lliurar els Premis NUS, guardons de la Fundació Drissa creats en la 1a Nit per la Salut Mental, i que reconeixen trajectòries i compromisos destacats amb la salut mental. Enguany, els premis van distingir Ceràmiques Marcó, pels seus 500 anys d’ofici i la seva implicació en el projecte Art & Salut, i Max Marcó, expresident de la Fundació Drissa.

El sorteig d’un xec viatge de 2.500 euros, aportat per l’agència Flyaway, i d’entrades per al concert solidari per la salut mental, que tindrà lloc el 17 d’octubre a La Mirona de Salt, va posar el punt final a la nit.

