La 2a Nit per la Salut Mental a Girona aplega més de 150 persones
L’Hotel Palau de Bellavista de Girona va acollir l’acte, on es va presentar un nou projecte d’art de la Fundació Drissa
L’Hotel Palau de Bellavista de Girona va reunir el divendres més de 150 persones en la 2a Nit per la Salut Mental, una vetllada organitzada per la Fundació Drissa per reconèixer el paper de la cultura i l’art com a eines de benestar emocional, inclusió social i lluita contra l’estigma en salut mental, així com per donar visibilitat a projectes transformadors en aquest àmbit. L’acte va servir també per cloure l’any commemoratiu del 25è aniversari de l’entitat, que va presentar el nou projecte «Art i Salut», un espai d’art i oficis fruit de la nova aliança amb Ceràmiques Marcó.
La vetllada va ser conduïda pels creadors Jordi Duran i Marga Socias, i el públic de més de 150 persones va aplegar professionals, entitats, institucions i empreses col·laboradores.
En el seu discurs de benvinguda, la presidenta de Drissa, Isabel Bosch, va subratllar «la importància d’obrir espais de trobada com aquest, on la cultura es converteix en un llenguatge comú capaç de connectar persones, emocions i històries». També va presentar la nova aliança entre la Fundació i Ceràmiques Marcó, impulsores del projecte Art&Salut, que vol ser una oportunitat de formació, expressió i inserció laboral.
Durant la nit es van lliurar els Premis NUS, guardons de la Fundació Drissa creats en la 1a Nit per la Salut Mental, i que reconeixen trajectòries i compromisos destacats amb la salut mental. Enguany, els premis van distingir Ceràmiques Marcó, pels seus 500 anys d’ofici i la seva implicació en el projecte Art & Salut, i Max Marcó, expresident de la Fundació Drissa.
El sorteig d’un xec viatge de 2.500 euros, aportat per l’agència Flyaway, i d’entrades per al concert solidari per la salut mental, que tindrà lloc el 17 d’octubre a La Mirona de Salt, va posar el punt final a la nit.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?