Febre pel còmic i l'anime a Girona

Milers d’amants del manga, els videojocs i la cultura japonesa omplen aquest cap de setmana el Palau de Fires de Girona en la novena edició de la Girocòmic, que enguany reconeix la trajectòria del dibuixant Jorge Fornés i estrena una carpa exterior

Girocòmic en imatges

Girocòmic en imatges / Marc Martí

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Milers d'amants del còmic, el manga, l'anime i els videojocs han omplert avui el Palau de Fires de Girona en la novena edició de la Girocòmic, que s'allargarà fins demà. Un paradís pels amants de la cultura japonesa, amb més de 200 expositors que han convertit l'equipament en un autèntic mercat "freak", on es podien adquirir des d'historietes a cursos de coreà, passant per figures col·leccionables, catanes, galetes japoneses, samarretes o il·lustracions, així com també participar en tallers per endinsar-se en la cerimònia del te.

Més d'una desena d'il·lustradors també han pogut posar cara als seus incondicionals i els han firmat les seves obres (fins demà ho faran una trentena, també guionistes de còmics, animadors i actors de doblatge), convertint aquest punt de trobada en un altre dels al·licients de la fira.

La jornada s'ha arrodonit amb conferències i tallers a partir d'on els visitants (també els més petits) han pogut conèixer els processos creatius que hi ha al darrere d'un còmic, les tècniques bàsiques del manga o els secrets per escriure un bon guió.

La cita ha estrenat enguany una carpa exterior on els visitants han pogut gaudir d'un concert de versions amb piano de bandes sonores d'anime o participar en una passarel·la de "cosplay". En la seva novena edició, la Girocòmic reconeixarà demà la trajectòria del dibuixant Jorge Fornés, que dibuixa Batman des del 2014 i també ha treballat per Marvel.

