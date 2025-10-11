Un incendi obliga a interrompre la circulació de trens a Girona
S’ha declarat sota el viaducte i ha cremat matalassos, objectes i matolls
Un incendi ha obligat aquest dissabte a la tarda a interrompre temporalment la circulació de trens a Girona. El foc s’ha declarat poc després de les cinc de la tarda (17:13 hores), arran d’un avís al 112 que alertava de fum sota un pont ferroviari -viaducte- situat a la cruïlla de la ronda de Pedret amb el carrer de Jaume Pons i Martí.
Fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra. A l’arribar, els Bombers han comprovat que el que cremava eren diversos matalassos en una zona on habitualment s’instal·len persones sensesostre. L’incendi ha provocat una columna de fum densa, fet que ha obligat els Bombers a sol·licitar la suspensió de la circulació ferroviària, tall que ha durat fins a les 17:26 hores, informen des del cos d'emergències. El servei ferroviari ha pogut reprendre’s amb normalitat.
Una dotació dels Bombers ha aconseguit sufocar les flames, que van afectar no només els matalassos, sinó també material acumulat i matolls de la zona. Un cop extingit el foc, la Policia Municipal ha reobert l’accés a la zona, que havia estat restringit.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?