Un incendi obliga a interrompre la circulació de trens a Girona

S’ha declarat sota el viaducte i ha cremat matalassos, objectes i matolls

Un incendi obliga a interrompre la circulació de trens a Girona / DdG

Eva Batlle

Girona

Un incendi ha obligat aquest dissabte a la tarda a interrompre temporalment la circulació de trens a Girona. El foc s’ha declarat poc després de les cinc de la tarda (17:13 hores), arran d’un avís al 112 que alertava de fum sota un pont ferroviari -viaducte- situat a la cruïlla de la ronda de Pedret amb el carrer de Jaume Pons i Martí.

Fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra. A l’arribar, els Bombers han comprovat que el que cremava eren diversos matalassos en una zona on habitualment s’instal·len persones sensesostre. L’incendi ha provocat una columna de fum densa, fet que ha obligat els Bombers a sol·licitar la suspensió de la circulació ferroviària, tall que ha durat fins a les 17:26 hores, informen des del cos d'emergències. El servei ferroviari ha pogut reprendre’s amb normalitat.

Una dotació dels Bombers ha aconseguit sufocar les flames, que van afectar no només els matalassos, sinó també material acumulat i matolls de la zona. Un cop extingit el foc, la Policia Municipal ha reobert l’accés a la zona, que havia estat restringit.

