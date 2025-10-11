El PSC de Girona reclama solucions estructurals en la gestió jurídica de l'Ajuntament
Els socialistes alerten que l’externalització de serveis jurídics demostra una manca de planificació per part del govern municipal
El grup gironí PSC - Girona pel Canvi ha expressat la seva preocupació davant la decisió del govern municipal de destinar més de 84.000 euros anuals a la contractació d’advocats i procuradors externs, tot i que l’Ajuntament ja disposa d’un equip propi de professionals jurídics. El grup també ha mostrat el seu desacord amb la proposta de delegar les competències en matèria de gestió i inspecció tributària, que es portarà al Ple ordinari del pròxim dilluns. La portaveu socialista, Bea Esporrín, qualifica en un comunicat que la mesura de «pedaç temporal que amaga una mala gestió dels recursos humans municipals». En aquest sentit, indica que «aquesta decisió posa en evidència una manca de planificació i una gestió deficient. Les funcions per les quals es contractaran aquests serveis externs ja haurien d’estar cobertes dins la plantilla municipal».
Segons la portaveu, l’Ajuntament justifica les externalitzacions per una «alta càrrega de treball», la manca de personal jurídic suficient o per no haver cobert places ja creades. En aquest sentit, subratlla que «si aquesta situació s’ha convertit en habitual, és perquè fa temps que el govern no afronta el problema amb visió de futur». Per això, el grup defensa que cal reforçar l’estructura interna i apostar per personal estable i qualificat, en lloc de recórrer constantment a serveis externs que acaben generant un sobrecost per als ciutadans.
La portaveu recorda que casos d’externalització com els projectes d’urbanisme de Can Burrassó no han donat els resultats esperats.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?