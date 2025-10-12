«La Girocòmic és el meu lloc segur, no em fan bullying per ser freak»
Milers d’amants del còmic, el manga i la cultura japonesa omplen aquest cap de setmana el Palau de Fires de Girona en la novena edició de la cita, que enguany estrena una carpa exterior i reconeix la trajectòria del dibuixant Jorge Fornés
«Em puc fer (tot i que en realitat va dir tirar) una foto amb vosaltres, si us plau?». Nicole Córdoba, vinguda expressament des d’Olot per visitar la Girocòmic per primera vegada, va assaltar per sorpresa un grup d’amics que, vestits amb el cosplay dels personatges del videojoc Deltarune, es deixaven seduir per l’aire d’anime i manga que aquest cap de setmana es respira al Palau de Fires de Girona. «És un videojoc molt poc popular a Espanya i veure que hi ha gent que admira els mateixos personatges que tu et fa sentir una espècie de connexió especial instantània», va assenyalar. Tant, que de seguida es van intercanviar els comptes d’Instagram per seguir en contacte.
I és que aquesta, també, era una de les «esperances» de molts assistents: «No és fàcil socialitzar quan t’agraden aquestes coses perquè vagis on vagis sempre et veuen com el raret», va lamentar la gironina Georgina García, que va celebrar que «la Girocòmic és el meu lloc segur, no em fan bullying per ser freak, ningú em mira malament per anar disfressada, al contrari, aquí tot es normalitza i puc ser jo mateixa». Ella, de fet, està estudiant un cicle formatiu d’arts i disseny per poder crear el que li hagués agradat consumir de petita: «No és normal que et facin bullying perquè t’agrada una cosa que es considera que està fora del motlle, i per això vull crear còmics, videojocs o sèries, encara no tinc clar en quin format, que puguin ajudar a les persones que se senten així».
La gràcia del cosplay, de fet, és que se’l confeccioni un mateix. Com Iris Robert, arribada des de Vilanova i la Geltrú (que per ser a la fira a primera hora del matí va fer nit amb els seus pares en un hostal d’Anglès), que amb 15 anys ha invertit les vacances d’estiu en crear una disfressa d’Spring Bonnie, un personatge del videojoc Five Nights at Freddy's. «És el primer que faig, m’he pres les mides jo mateixa i he comprat les teles, l’escuma i els elàstics entre Amazon i una merceria», va explicar. Per fer-la, no va fer servir cap tutorial penjat a internet: «Soc del 2010, he crescut veient vídeos de cosplay».
A l’altre extrem del recinte, Joana Peralta, Sara Martín, Núria Naranjo i Carla Rodríguez coreografiaven els seus balls, que avui presentaran a la primera edició del concurs de K-Pop, havent de calcar els passos i la vestimenta dels seus ídols, des de la boy band sud-coreana Tomorrow X Together a la formació femenina Nmixx. «Cada una de nosaltres s’ha hagut d’aprendre la coreografia d’un integrant de la banda des de casa, després ens hem trobat i ho hem unit tot», van explicar. La seva passió pel K-Pop, però, els ha arribat, en molts casos, a través de les seves mares i germanes grans: «Ho vam descobrir a través d’elles», van confessar. L’èxit de sèries de Netflix com El Juego del Calamar (on hi apareixen diversos cantants de K-Pop) o de la pel·lícula Les guerreres K-Pop (que s’ha convertit en el film més vist de la història de la plataforma) han contribuït a fer aterrar el fenomen a Espanya.
Més de 200 expositors
La Girocòmic arriba aquest cap de setmana a la seva novena edició, tot i que celebra deu anys de vida, ja que el 2020 es va haver de suspendre per la irrupció de la covid-19. La cita compta enguany amb més de 200 expositors d’arreu de Catalunya i també d’altres punts de l’Estat, França i Bèlgica, on s’ofereixen des de còmics a tallers per endinsar-se en la cerimònia del te, passant per figures col·leccionables, catanes, galetes i begudes japoneses, samarretes o cursos d’idiomes. També passaran pel Palau de Fires una trentena d’il·lustradors, guionistes de còmics, animadors i actors de doblatge, que firmaran els seus llibres, i també s’han programat una desena de conferències. I és que, segons va assegurar l’organitzador de la fira, Aleix Freire, «l’univers del còmic està en auge a Girona».
Enguany, a més, la fira llueix per primera vegada una carpa exterior on s’hi han organitzat diversos espectacles, des d’un concert de versions de piano de bandes sonores d’anime a una passarel·la de cosplay, passant per tests per posar a prova els coneixements dels visitants o tallers per aprendre a ballar les coreografies més famoses del K-Pop. En la seva novena edició, la Girocòmic reconeixerà la trajectòria del dibuixant Jorge Fornés, un dels talents del còmic nord-americà actual.
