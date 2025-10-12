Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dia del Pilar

La Guàrdia Civil celebra la seva patrona a Girona

El tinent coronel Alfonso Casajús Navasal destaca el paper del cos per oferir seguretat al sector turístic

Imatges de la Guàrdia Civil celebrant la seva patrona a Girona / David Aparicio

Carla Ventura Ponce

Girona

La comandància de la Guàrdia Civil Girona ha acollit avui un any més l’acte commemoratiu dedicat a la seva patrona, la Mare de Déu de la Verge del Pilar, que enguany coincidia amb el 180è aniversari de l’arribada del contingent del cos a la ciutat.

L’acte institucional ha començat a les onze del matí, després d’una missa, quan s'ha precedit a condecorar amb medalles, plaques i diplomes a diferents membres de la Guàrdia Civil, com també d’altres cossos policials de la província; Mossos d’Esquadra, Policies Locals o Policia Rural, i d’agermanats de la Gendarmeria. Entre els homenatjats hi havia un membre de la Policia Local de Girona vestit d’uniforme, desafiant l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, que l’any passat va «demanar» als agents que «en cas de participar en actes commemoratius o celebracions» de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil «per rebre distincions o reconeixements de tipus personal», hi assistissin «sense lluir l’informe reglamentari».

Avui mateix, Salellas tornava a carregar contra la celebració del 12 d’octubre com a Dia de la Hispanitat: «és reivindicar la massacre als pobles indígenes, l’imperialisme i l’Estat central, únic i autoritari. Per això, la majoria de catalans mai sentirem que avui tinguem res a celebrar. Nosaltres, per la llibertat, la justícia social», ha apuntat.

A banda d’homenatjar agents de l’ordre, la Guàrdia Civil de Girona també ha condecorat ciutadans que han aportat els seus serveis i han col·laborat en altres departaments del govern. Entre les autoritats que han atorgat els honors hi havia el tinent coronel Alfonso Casajús Navasal, cap de la comandància de Girona; Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i Pere Parramon Rubio, subdelegat del Govern.

El tinent coronel Alfonso Casajús Navasal, ha començat el discurs esmentant la capacitat de resposta per part de la Guàrdia Civil per poder oferir un turisme segur aquest estiu pel que fa a vigilància d’activitats marítimes, gestió de creuers, pirotècnia i contraban. També ha destacat la seva capacitat de resposta davant un futur ple de reptes tecnològics. En aquest sentit, ha parlat de la iniciativa que es va impulsar pels membres del cos a principis d’any, es tractava d’una formació sobre la ciberseguretat i modernització de les seves capacitats. Davant d’això també ha esmentat que no cal reemplaçar el factor humà tot i les tecnologies, però sí adaptar-s’hi.

De la seva banda, el subdelegat del govern, Pere Parramon, ha enfocat el seudiscurs a la creença i a la unió del record religiós amb la tradició cívica, de «mirar enrere amb gratitud i endavant amb confiança». A més, ha valorat el compromís, el sacrifici i la disponibilitat de tots els membres de la Guàrdia Civil que es mouen de comunitat autònoma, com també ha reconegut i agraït tots aquells familiars que es queden a casa. Davant la nostàlgia i l’enyorança, de la qual n'ha fet bandera, n'ha volgut treure la part positiva; la bona convivència dins la mateixa comandància gironina, «casa ho ha de ser qualsevol indret i per a qualsevol persona», i l’orgull del servei que donen, «sense el qual no hi hauria cos».

Finalment, ha fet un últim esment a la guerra, a un «temps actual marcat per la incertesa». Ha estat crític amb aquells que «posen les armes per sobre del poble» i aquells qui «volen trencar amb la democràcia».

L’acte ha prosseguit amb un homenatge dedicat als guàrdies civils, en vida i en mort, i, per acabar, amb una desfilada per tota la comandància.

