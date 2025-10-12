El PSC-Girona pel Canvi entra en el debat sobre el padró i presenta una moció per garantir una gestió "àgil i respectuosa"
Els socialistes portaran al Ple d'aquest dilluns la seva proposta enmig de la polèmica entre Junts i Guanyem Girona
Joana Amat
El grup municipal del PSC - Girona pel Canvi ha presentat una moció que es debatrà en el ple ordinari d’aquest mes d’octubre per reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb el dret universal a l’empadronament i donar suport al Pacte pel Padró a Catalunya, signat el passat 18 de juny al Parlament amb el suport de PSC, Esquerra Republicana, els Comuns, la CUP i més de 200 entitats socials.
Segons les dades municipals, Girona compta amb 109.293 persones empadronades a 1 de gener de 2025, tot i que la població real és superior. Aquest desfasament posa de manifest que hi ha veïns i veïnes que viuen a la ciutat, però no consten al registre, fet que pot tenir conseqüències greus per al seu accés als drets i serveis bàsics. El regidor i portaveu adjunt del grup socialista, Maxi Fuentes, explica que “empadronar-se no és només una qüestió administrativa, sinó el primer pas per exercir drets bàsics com l’accés a la salut, l’educació o els serveis socials”. En aquest sentit, ha subratlla que “cap persona que visqui a Girona ha de quedar exclosa del padró per motius de nacionalitat, documentació o situació habitacional”.
En la moció presentada pel PSC es posa sobre la taula el context polític actual, advertint que "s'estenen discursos xenòfobs i discriminadors" i demanant a les institucions que "actuïn amb responsabilitat i defensin una administració garantista i inclusiva”. Així doncs, la moció del PSC - Girona pel Canvi planteja sis punts principals que destaquen sobretot el seu posicionament favorable a un compromís per part de l'Ajuntament de Girona a vetllar per una gestió àgil i respectuosa amb els tràmits vinculats al padró. Es destaca una intenció d'impulsar polítiques per arribar a col·lectius que encara no consten al registre, així com també es posa el focus en infants, adolescents i persones vulnerables. Finalment, la moció no s'oblida de destacar la intenció de mostrar transparència i compromís amb la normativa i el dret universal de l'empadronament "evitant confondre el padró amb qüestion de seguretat o control migratori".
Un debat que ve de lluny
Aquesta moció arriba dies després que Gemma Geis, vicealcaldessa per Junts, expliqués alguns canvis en les tramitacions del padró a la ciutat de Girona. En les declaracions, va parlar d'actuar "damunt els fraus i les màfies". Davant aquesta explicació per part de Geis, Guanyem Girona va reaccionar parlant de "rumor" i assegurant que no hi ha "cap canvi en la línia política". La formació liderada per l'alcalde Lluc Salellas va assegurar-ho a través d'una circular interna en què afegia que la vinculació "entre immigració i delinqüència, multireincidència o inseguretat (...) mai no ha estat ni serà part del projecte de Guanyem Girona".
L’Ajuntament té el deure de garantir aquest dret, no de restringir-lo amb criteris interns o interpretacions restrictives
Per la seva banda, el membre del PSC, Fuentes, ha recordat que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, així com les instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística, estableixen clarament que totes les persones residents tenen dret i obligació d’empadronar-se, independentment de la seva situació documental o del títol jurídic sobre el seu habitatge. El regidor socialista ha afirmat que l’Ajuntament "té el deure de garantir aquest dret, no de restringir-lo amb criteris interns o interpretacions restrictives”.
La preocupació entorn al padró a Girona s'ha estès més enllà de l'esfera política. Diverses entitats i ciutadans han volgut mostrar el seu rebuig a discriminacions en aquest sentit, com és el cas de la coordinadora d'ONG Solidàries, que també va emetre un comunicat. En aquest, es reclamava a Guanyem que "reprovés" a la vicealcaldessa per les seves "declaracions irresponsables i va donar importància a "garantir el dret al padró de tots els gironins i gironines per tal que aquest no esdevingui una eina d’exclusió". D'altra banda, la Coordinadora va posar sobre la taula la preocupació per la presència d'Aliança Catalana i va acusar la regidora de Junts a tenir actituds que vinculaven "irresponsablement migració amb delinqüència" seguint la línia del partit d'Orriols.
En la moció presentada per PSC - Girona pel canvi, el seu regidor i portaveu afegeix que “l’empadronament és la porta d’entrada a la ciutadania i a la convivència. No pot convertir-se en una eina d’exclusió, sinó en una garantia de drets i d’igualtat d’oportunitats per a tothom que viu a Girona”. Serà en el proper Ple de l'Ajuntament de Girona, el dilluns 13 de setembre a les cinc de la tarda, quan es veurà si la moció rep el suport majoritari.
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquests són els trastorns en nens més diagnosticats als centres de salut mental gironins
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- Mor un motorista en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar
- Llagostera és un any més la capital dels bolets