Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
Mossos i Policia Municipal sospitava que es venien estupefaents als tres locals i intervenen haixix, una arma d'arts marcials i aixequen actes per productes caducats i insalubritat
Els Mossos d’Esquadrai la Policia Municipal de Gironavan dur a terme aquest passat divendres un dispositiu en un saló de manicura i pedicura i en dos petits supermercats del barri de Taialà i Germans Sàbat, establiments situats als carrers Riera Rimau i Alfred Nobel, que havien generat queixes veïnals i on se sospitava que es venia droga. Tots tres establiments estaven regentats pel mateix propietari, i l’actuació es va prolongar durant tres hores, entre les quatre i les set de la tarda.
El dispositiu, que va comptar amb una vintena d’efectius i amb guies canins de la Policia Municipal de Girona i de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, va culminar amb la detenció del propietari, un home de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents van localitzar 101,73 grams de pol·len d’haixix amagats dins d’un pot de ceràmica i ocults entre bosses amb dàtils. A més, la Policia Municipal el va denunciar per tenir a la venda productes caducats i per les condicions d’insalubritat dels locals.
Durant la intervenció, els agents van realitzar inspeccions administratives, identificacions i escorcolls amb l’objectiu de comprovar possibles delictes relacionats amb substàncies estupefaents. També se li van tramitar dues denúncies administratives: una per tinença d’haixix i una altra per posseir una arma prohibida, concretament un nunchaku.
A més, la policia va remetre dues actes a la Guàrdia Civil per tinença i comerç il·lícit de cigarretes electròniques amb nicotina, amb un total de 250 capses de tabac i 20 productes derivats.
