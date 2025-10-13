El futur mercat de la Devesa de Girona obligarà els marxants a fer la parada lineal
L'ordenança preveu una reducció de punts de venda d'un 30%, millores en la gestió de residus i regularà les absències dels marxants i la qualitat dels productes
Els criteris per seleccionar els marxants s'establiran més endavant per fer un concurs públic entre els interessats
La nova nova ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants de Girona, per al mercat de la Devesa i el de Can Gibert del Pla, preveu reduir el número de parades. Els dimarts es passarà de les 130 parades actuals a 90 i els dissabtes de les 162 actuals a les 150. Pel que fa a Can Gibert, ara mateix n'hi ha quinze que paren i s'establirà un màxim de 30 punts de venda, tal i com ja es va avançar el mes de maig passat.
El nou reglament, tal com està passant a moltes poblacions catalanes, s'ha d'adaptar a noves normatives europees, just quan acaben de caducar les autoritzacions vigents. Mentre no hi ha les noves parades, podran seguir venent els actuals marxants. Aquest dilluns s'ha d'aprovar inicialment l'ordenança, en una sessió plenària. Llavors hi haurà el període d'al·legacions i, un cop resoltes, la nova ordenança s'hauria d'aprovar definitivament entre finals d'any i principis de l'any vinent. Llavors tocarà establir els criteris per seleccionar qui seran els paradistes.
La vicealcaldessa i responsable de l'àrea de Promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras, ha assenyalat que tot plegat té per objectiu "modernitzar els mercats i adaptar-se a la normativa europea", així com "promoure la dinamització econòmica i millorar l'experiència del consumidor" i assegurar "la qualitat dels productes i la seva informació". Per exemple, Geis ha insistit en els productes de proximitat i els ecològics.
El nou reglament inclou un "reforç en la gestió de les autoritzacions" i "el compliment de les obligacions econòmiques". En aquest sentit doncs, no es permetrà que hi hagi paradistes amb deutes amb l'Ajuntament de Girona. Ara mateix n'hi ha, segons ha admès Geis. També es tindrà cura amb tot allò relacionat amb la gestió de residus. No es permetrà, per exemple, abandonar caixes buides i s'haurà de mantenir en condicions l'espai assignat. La neteja és, des de fa temps, un dels cavalls de batalla de l'Associació de Veïns Devesa- Güell i de la plataforma Salvem la Devesa. Fins ara hi havia un assentador i des de fa poc n'hi ha un segon. Ells hauran de vetllar pel compliment de les normatives. No s'ha precisat què passarà amb les bosses de plàstic que actualment encara ofereixen els marxants als seus clients. Sí que defineix que els marxants de producte fresc hauran de portar guants.
També es procurarà pel compliment de la llei de política lingüística. També es busca garantir que els paradistes siguin constants en la seva presència al mercat. "No podem permetre que hi hagi algú absent durant dos mesos en detriment d'un altre marxant que podria estar venent", ha indicat Gemma Geis. En aquest sentit, les absències s'hauran de justificar. Per exemple, per avaries o malalties. Altres aspectes regulats seran els horaris, l'estacionament dels vehicles o la manera de fer la càrrega i descàrrega en un parc, el de la Devesa, que és un BCIN (Bé Cultura d'Interès Nacional).
Les parades seran totes lineals i de deu metres d'allargada. No es permetran quadrats ni dobles files. Es podran tenir fins a dotze metres en el cas dels denominats vehicles botiga. Les parades no podran tenir productes tocant a terra. De fet, la vicealcaldessa, ha remarcat que "es vetllarà per la qualitat alimentària".
Les sancions
Per tot plegat hi haurà un règim sancionador en cas d'incompliments i irregularitats. Econòmicament podran anar dels 299 als 1.500 euros pe`ro poden arribar a una multa de suspensió de l'autorització o a la seva revocació. Sempre es farà amb el principi de proporcionalitat i tenint en compte aspectes com el reconeixement de la culpabilitat o el volum de vendes, entre d'altres.
Els criteris
Es buscarà un equilibri entre el número de parades de venda de productes de roba i teixits i d'alimentació. No obstant, la vicealcaldessa ha indicat que els criteris de selecció dels marxants es definiran més endavant. Per tant, que actualment, tinguin una parada no vol dir que tinguis prioritat en les noves autoritzacions. "No ho puc garantir", ha dit Geis tot deixant clar que el procés es regirà per les normatives que regulen el sistema d'elecció en els concursos públics. La responsable de Promoció Econòmica ha dit que està oberta al diàleg i que té ganes d'entesa.
La ubicació
En la nova normativa no es parla d'un possible canvis d'ubicació del mercat. Des de fa anys, hi ha un debat sobre la possibilitat que les parades es traslladin a un altre indret lluny del parc de la Devesa. S'han posat diferents indrets sobre la taula però mai ha acabat de reixir cap, per una o altra raó.
Geis ha dit que "no es descarta" una altra ubicació per al mercat de la Devesa però que en tot cas, això comportaria una altre procediment.
Tot i que la nova ordenança abasti els dos mercats, allà on es fa més incís és amb el de la Devesa. Aquí, es calcula que cada dia que hi ha mercat -sobretot, els dissabtes- hi passen més de 5.000 persones.
