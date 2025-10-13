La moció del PSC sobre el padró porta Junts a votar diferent als socis del govern
Els quatre principals partits voten a favor d'un document en suport al poble palestí on Junts s'hi afegeix a darrera hora i on el PSC bloqueja que se citi el dret a l'autodeterminació dels pobles
Junts ha votat diferent als socis de govern (Guanyem i ERC) en la moció que s'ha debatut al ple municipal de Girona sobre el dret a l'empadronament i que ha presentat el PSC.
El regidor socialista Maxi Fuentes ha defensat la moció recordant que el padró és la porta a l'educació i als drets socials i ha recordat l'obligació d'empadronar i a no utilitzar-lo "com una eina per discriminar persones sense papers" ni ha de ser "l'instrument de control d'estades irregulars". Ha obtingut el suport de Guanyem i ERC, dos dels socis de govern. Però no de l'altre, Junts.
L'alcalde, Lluc Salellas (Guanyem) ha volgut ressaltar que s'estava debatent "sobre un tema que ja es compleix a Girona". La regidora d'Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila (Guanyem),com també el batlle gironí han reclamat coherència als ponents (PSC), que en molts municipis on govern els socialistes han estat assenyalats per posar obstacles. Vila ha insistit en què l'empadronament és "un dret bàsic" i que s'ha de "empadronar a qui resideix al municipi sigui quina sigui la seva situació". Mentrestant, la portaveu de Junts, Gemma Geis, ha insistit que l'únic que ha fet l'Ajuntament és "reforçar el procediment" per lluitar contra màfies i fraus i ha assegurat que la moció del PSC era "oportunista" per buscar "desestabilitzar el govern". Ha posar d'exemple gent que havia informat que arribava tard a la cita a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per poder-se empadronar "perquè vivia a Barcelona" i s'havia de desplaçar fins a la capital gironina. Jaume Veray (PP), ha apuntat que "el padró no pot ser la porta de darrere de la immigració il·legal". "A Catalunya i a Girona no hi cap tothom", ha etzibat. "Calen persones de fora pe`ro han d'aportar", ha conclòs. Francisco Javier Domínguez (VOX) ha recordat que "el padró no pot ser una porta al frau i al descontrol" i que "es vol regularitzar allò il·legal". La moció del PSC s'ha aprovat amb el suport de Guanyem i ERC i el vot en contra de Junts, PP i VOX.
