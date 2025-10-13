Nou model d'atenció telefònica a l'atenció primària de Salt, Sarrià i Celrà
A partir del 18 d'octubre les trucades es centralitzaran a través del 061 en horari nocturn, caps de setmana i festius
Pel que fa al CUAP Güell, a partir d’aquesta data tindrà el 061 com a telèfon de contacte les 24 hores tots els dies de l’any
Els centres d’atenció primària de Salt, Sarrià i Celrà s’adapten al nou model d’atenció telefònica de Salut. A partir de dissabte 18 d’octubre, els tres centres centralitzaran la recepció de trucades a través del 061 en horari d’atenció continuada (de 20:00 h a 8:00 h), així com durant tot el cap de setmana i festius.
Els dies laborables, entre les 08:00 h del matí i les 20:00 h del vespre, els telèfons habituals d’aquests CAP continuaran funcionant.
Pel que fa al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell, a partir del 18 d’octubre tindrà el 061 com a telèfon de contacte únic les 24 hores tots els dies de l’any.
Aquest model, que ja s’ha implantat a molts punts de Catalunya, situa el 061 Salut Respon com a telèfon de referència per a contactar de manera pràctica i àgil amb el sistema sanitari públic català. Es tracta d’un servei d’atenció obert les 24 hores els 365 dies de l’any destinat a resoldre dubtes, fer consultes de salut o d'adreçar la persona al centre sanitari més adient.
Davant d'una urgència mèdica, el 061 Salut Respon també té la capacitat per activar una atenció domiciliària o, en cas que sigui necessari, una ambulància o helicòpter medicalitzat.
