La Policia Local de Salt evita un 71% dels intents d’ocupació en el primer semestre de 2025
La ràpida actuació policial per part dels agents ha evitat l’ocupació en 69 casos i han caigut a la meitat el nombre d’actuacions relacionades amb possibles ocupacions
En global, la xifra de serveis policials ha caigut un 6,15% entre gener i juny, i destaca el descens d’un 11,8% de les denúncies per convivència i d’un 46,4% de les queixes ciutadanes
La Policia Local de Salt ha evitat durant el primer semestre de l’any 2025 el 71% d’intents d’ocupació de pisos al municipi. Aquesta ha estat una de les xifres que recull la memòria policial dels primes sis mesos de l’any en curs i que s’ha presentat a la Junta de Seguretat que s’ha celebrat fa uns dies. Gràcies a la intervenció immediata dels agents, s’han evitat 69 ocupacions, fet que representa un 71% dels intents detectats.
Paral·lelament, el nombre d’actuacions relacionades amb possibles ocupacions ha caigut pràcticament a la meitat respecte al mateix període de l’any anterior, passant de 258 a 132 serveis. En aquest primer mig any, s’han consumat 28 ocupacions, mentre que en 35 casos tot i l’actuació policial es va poder comprovar que es tractava d’una falsa alarma d’ocupació. El responsables policials destaquen la col·laboració ciutadana que és clau per actuar amb rapidesa davant de qualsevol sospita d’ocupació, ja que moltes de les actuacions es realitzen gràcies a l’avís d’un veí o veïna. Les dades de la Policia Local van en consonància a la visió que en té els Mossos d’Esquadra que han vist com els casos relacionats amb ocupacions d’habitatge han passat a ser la tercera casuística d’incidents en matèria de seguretat ciutadana, quan habitualment era el segon amb xifres absolutes i ara es queda pel darrera dels furts i les discussions verbals.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquestes dades mostren que la feina constant i coordinada de la Policia Local dona resultats. Hem aconseguit reduir els intents d’ocupació i millorar la convivència, alhora que reforcem la proximitat i l’atenció a les persones més vulnerables. La seguretat és una prioritat i continuarem invertint en recursos i tecnologia per garantir-la”.
En global, la xifra de serveis policials entre gener i juny ha estat de 5.667, un 6,15% menys que en el primer semestre del 2024. Si s’observen les dades s’observa que les dades de seguretat ciutadana i policia judicial acaben suposant més d’un terç de les actuacions (36,2%), seguit de les actuacions relacionades amb el trànsit, un 25,56%, i un 21,4% amb actuacions relacionades a qüestions administratives.
Altres actuacions
Aquesta tendència a la baixa també es reflecteix en les denúncies per convivència, que han disminuït un 11,8% (passant de 156 a 145 casos), i en les queixes ciutadanes, que s’han reduït un 46,4%. També cal destacar la reducció de les baralles, que han passat de 116 a 99 casos, amb un descens del 14,6%. Malgrat que en la majoria de casos es detecta un descens generalitzat amb les dades de la Policia Local de Salt sí que alguns delictes pateixen un repunt, com el delictes de robatori amb força que se n’han produït 10 més, mentre que els furts registrats es queden pràcticament igual, i se n’han produït 107 en sis mesos, quan en el mateix període de l’any passat se’n van produir 109. Cal tenir en compte que la presència d’una de les principals zones comercials de les comarques gironines al municipi de Salt comporta una distorsió de les xifres policials en aquest aspecte, ja que un 58% dels furts es concentren a la zona del Pla de Salt, on hi ha el sector comercial de primera magnitud. A més, en els darrers anys han obert alguns negocis que per la seva popularitat provoca un repunt del nombre de furts i des de la Policia Municipal de Salt es va demanar a la direcció del centre comercial que es denunciïn tots els furts que es produeixin per tenir comptabilitzats aquestes actuacions i també permeti actuar en els casos de persones reincidents.
Un altre aspecte a destacar, és l’increment del nombre de detencions per persones vinculades en els robatoris de vehicles, ja que durant el primer semestre se’n van realitzar 11, mentre que l’any passat en van ser tres. L’augment de les detencions ha estat possible gràcies al bon seguiment per part dels agents, un major control i també per l’ús de les càmeres de seguretat ciutadana que han permès executar aquestes detencions dels culpables.
Una xifra que augmenta de manera ostensible són els controls de seguretat ciutadana, amb 66 actuacions durant aquest any enfront dels 36 de l’any passat. Aquest fet obeeix a la major planificació de rondes o patrullatge davant de la detecció de possibles punts conflictius per situacions diverses que s’aborden amb major presència policial. En aquesta línia
En canvi, augmenten de manera significativa les actuacions relacionades amb l’atenció a persones vulnerables, que en aquest primer semestre del 2025 han arribat als 101 casos, més del doble que l’any anterior, quan se’n van registrar 40. El programa Passadissos Nets i Segurs es manté com una eina clau de prevenció i convivència al municipi de Salt, amb 44 comunitats veïnals adherides i més de 450 serveis de control i seguiment realitzats en el marc d’aquest projecte.
Pel que fa al nombre d’accidents a Salt, es detecta que han patit un repunt i entre gener i juny se n’han produït 90, mentre que en el mateix període de l’any passat se n’havien produït 78 i 80 a l’any 2023. Entre les dades policials referents a l’accidentalitat viària, també destaca que durant el primers sis mesos de l’any han baixat el nombre d’accidents de trànsit amb patinets involucrats. Si durant l’any passat en aquest períodes hi van haver 17 accidents, durant l’any en curs han estat 14 els casos en què un patinet ha estat involucrat en un accident. Cal tenir en compte que la Policia Local de Salt ha dedicat diversos operatius específics durant l’any a controlar, sensibilitzar i multar, si es donava el cas, els patinets que circulaven de manera inadequada pels carrers i places del municipi.
Actuacions amb el dron
Una de les novetats d’aquest any és la incorporació d’un dron municipal, que ja ha permès realitzar 41 serveis. Les actuacions més habituals han estat en l’àmbit de territori —amb tasques de control d’obres, qüestions mediambientals i activitats industrials— que han suposat 13 serveis, seguides de les intervencions en matèria de disciplina viària que s’ha emprat en 11 casos i les altres actuacions han anat vinculades a la seguretat ciutadana, emergències i suport a esdeveniments.
En dos casos, el dron municipal de Salt ha servit de suport al Cos de Mossos d’Esquadra en actuacions que l’aparell podia ajudar-los en operacions policials obertes o de recerca de persones. En quatre casos més el dron ha permès controlar activitats il·legals i recollir les proves pertinents per demostrar els actes il·legals que s’estaven cometent.
Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha subratllat que “la incorporació del dron municipal i el manteniment de programes com Passadissos Nets i Segurs ens permeten actuar amb més eficàcia i proximitat. La Policia Local no només treballa per prevenir delictes, sinó també per acompanyar la ciutadania i donar resposta a les necessitats socials que es detecten al carrer”.
