Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
Una constructora engega els tràmits de reparcel·lació de la finca que inclourà dues edificacions que tindran deu i vuit pisos d’alçada a més de plantes baixes, amb dos locals que se cediran a l’Ajuntament
L’skyline del parc del Migdia de Girona canviarà radicalment. Les dues torres dobles de setze nivells (comptant les plantes baixes i els àtics dúplexs) que presideixen l’espai que antigament ocupaven les casernes militars tindran companyia. La propietària de l’últim solar que queda disponible al parc ha iniciat els tràmits per a la construcció de dues torres més que tindran onze i nou plantes d'alçada respectivament (una tindrà planta baixa i deu pisos i l’altra planta baixa i vuit pisos). L’edifici més alt és el que se situarà més a prop de la carretera Barcelona.
Actualment, el projecte de reparcel·lació està a exposició pública. Es tracta d’una parcel·la d’uns 924 metres quadrats situada entre la carretera Barcelona, el carrer Oriol Martorell i el Parc del Migdia. La propietària és la promotora gironina Construccions Rubau. El projecte preveu uns 5.098 metres quadrats de sostre total edificable, dels quals 4.817 seran residencials i els 281 metres quadrats restants correspondran a dos equipaments públics situats a les dues plantes baixes i que el propietari haurà de cedir a l’Ajuntament de Girona: Seran locals de 179,80 i 101,45 metres quadrats.
El projecte arrenca de molts anys enrere. L’Ajuntament va tramitar, durant l’any 2006, l’expedient de la modificació puntual d’aquest àmbit l’any 2006. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la va aprovar definitivament el 8 de febrer de 2007.
La modificació del Pla General que permet que s’aixequin els edificis es va aprovar durant el 2006 i 2007
La reparcel·lació és tot just un pas més en el que ha d’acabar essent la construcció de les dues noves torres ja que és un pas previ dins de la cadena d’execució urbanística i no autoritza encara la construcció. Caldrà també un projecte d’urbanització i la llicència d’edificació d’obra major que haurà d’incloure el projecte bàsic i executiu visat, el justificant de cessió d’equipaments i càrregues urbanístiques completes i un certificat de compatibilitat urbanística, que validi que la finca és conforme al Pla General.
El parc del Migdia
El parc del Migdia està situat a cavall dels barris de l’Eixample i Sant Pau i ocupa l’espai on antigament hi havia hagut gran part de les casernes militars. Ocupa unes tretze hectàrees i hi ha un estany amb un mirador alçat, un bar-cafeteria, uns jocs infantils i una àmplia zona arbrada i verda amb espai per a deixar els gossos deslligats.
En un lateral hi ha tots els habitatges, amb les grans torres al centre. A la banda més propera al carrer migdia fa temps que també hi ha pisos. Però a la més propera a la carretera Barcelona n’hi ha només al costat més proper a les torres. Queda la parcel·la perimetrada, des de fa anys, per tanques metàl·liques on ha anat creixent la vegetació de manera descontrolada. És aquí on està prevista l’operació urbanística.
Més enllà de tota aquesta zona, també corresponent a tot l’antic àmbit de les casernes i a tocar del carrer Emili Grahit encara hi ha un edifici del Ministeri de Defensa i també la biblioteca Carles Rahola. Els dos equipaments, separats pel denominat Jardí de la Pau.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha confirmat que tota la documentació presentat compleix el planejament vigent i que miraran que es pugui fer «simultàniament» la urbanització del sector i la construcció de les dues torres.
