La Subdelegació i el Consorci del Transport Sanitari de Girona organitzen aquest dijous una jornada de formació en reanimació cardiorespiratòria
L'esdeveniment està obert a les organitzacions empresarials gironines, els sindicats, el conjunt de l’Administració i el cicle sociosanitari de l’Institut Narcís Xifra
La Subdelegació del Govern a Girona serà la seu aquest dijous dia 16 d’octubre, d’una jornada de formació en reanimació cardiorespiratòria coincidint amb el dia internacional de la reanimació cardiopulmonar. La jornada es desenvoluparà a proposta del Consorci del Transport Sanitari de Girona i està oberta a tota la ciutadania, en especial a les organitzacions empresarials gironines (FOEG, Cambra de Comerç i PIMEC), els sindicats (UGT i CCOO) i el conjunt de l’Administració General d’Estat a Girona, a més dels alumnes del cicle sociosanitari de l’Institut Narcís Xifra. La subdelegació reprèn aquest any la convocatòria d’aquesta jornada, que durant una etapa anterior havia estat organitzada per l’Ajuntament de Girona, amb la voluntat de connectar les administracions i els estaments privats per obrir un camí de treball a favor de la seguretat i la salut pública.
El Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar (RCP), conegut internacionalment com a World Restart a Heart Day, se celebra cada 16 d’octubre arreu del món per conscienciar sobre la importància dels coneixements i la capacitat de reacció en un cas d’aturada cardíaca. Impulsat el 2018 pel Consell Europeu de Reanimació i coordinat pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Reanimació(ILCOR en les seves sigles en anglès), aquest dia promou formacions massives i activitats públiques per ensenyar les maniobres bàsiques de reanimació i l’ús dels desfibril·ladors. L’objectiu és augmentar el nombre de persones capaces d’iniciar la RCP abans de l’arribada dels serveis d’emergència, ja que actuar de seguida pot triplicar les probabilitats de supervivència en cas d’aturada cardíaca.
