Els escombriaires de Girona no faran hores extra els caps de setmana ni els festius

Denuncien canvis constants de l'empresa i de l'Ajuntament, estrès, esgotament i amenaces als treballadors de la deixalleria per part d'individus que hi entren

Protesta del escombriaires de Girona, l'any 2023, perquè se'ls milloressin les condicions laborals. / ACN

El Comitè d’Empresa de Girona + Neta ha anunciat que no farà hores extres els cap de setmana ni els festius. El Comitè, integrat per representants dels sindicats CCOO, UGT, CGT i la Intersindical, ha anunciat l'inici d'un seguit d’accions i mobilitzacions per "reivindicar i denunciar la precària situació que la plantilla arrossega des de fa tres anys". El conjunt d’accions inicials inclou, com a mesura de protesta, "la no-realització d’hores extres en cap de setmana ni en dies festius, acollint-se al dret de la plantilla de no fer hores extraordinàries ni festius, tal com contempla l’Estatut dels Treballadors."

Aquesta decisió és la conseqüència directa de diversos factors, segons els treballadors: Assenyalen que hi ha modificacions unilaterals per part de l’empresa, canvis continuats en els serveis per part de l’Ajuntament, manca d’eines i vehicles adequats per a la correcta realització dels serveis, que es troben mal dimensionats, la decisió de l’empresa a l’agost de modificar substancialment les condicions de treball del personal que presta servei els caps de setmana i els dies festius, l'estrès continuat i l'esgotament de la plantilla davant les decisions preses per l'empresa a la seva esquena i les constants modificacions de l’ajuntament, i la inseguretat que pateixen els treballadors de la deixalleria per part d’alguns usuaris i d’individus que entren a la mateixa cada dia durant totes les hores a sostreure els residus dipositats, "rebent agressions verbals i físiques sense que ni l’empresa ni l’Ajuntament de Girona en prengui mesures."

Protestes al lloc de feina i a l'Ajuntament

A més de la no-realització d'hores extres en festius i caps de setmana, s'anuncien també mobilitzacions continuades a la porta de l’empresa, de l’Ajuntament i durant els plens municipals.

Aquestes mesures s’inicien després de la celebració de votacions el passat dia 13 d'octubre a la plantilla, on la proposta d’accions va rebre un suport majoritari: dels 177 treballadors que van votar, 156 van acceptar la proposta i 21 la van rebutjar.

El Comitè anuncia que ja ha intentat reunir-se en diverses ocasions amb l’Ajuntament per tractar el tema de les modificacions unilaterals, però no ha rebut resposta en aquest sentit i avisa que si la situació actual no es reverteix, és només el principi i que arribaran fins on la plantilla els mani arribar.

