L'alcalde de Girona i els regidors de Guanyem se sumen a la vaga per Palestina i suspenen l'agenda pública
Donaran el sou del dia a entitats en defensa del poble palestí i per a ajuda humanitària
ERC se suma a la iniciativa i no farà "actes públics" i Junts treballarà amb normalitat
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i els sis regidors de Guanyem han anunciat que se sumen a la vaga general per Palestina d'aquest dimecres. Suspendran tota l'agenda pública institucional del dia i donaran el sou a entitats en defensa del poble palestí i per a ajuda humanitària. "Exigim el trencament de relacions amb l'Estat d'Israel, la fi del genocidi a Gaza i la llibertat del poble palestí", ha subratllat la portaveu del grup municipal, Sílvia Aliu. "Aquesta vaga és una eina legítima de solidaritat i denúncia, i animem tota la ciutadania a participar-hi i a fer sentir la seva veure contra l'opressió i l'ocupació que pateix el poble palestí fa 77 anys", ha afegit Aliu. El grup municipal d'ERC s'ha sumat a la iniciativa i no "farà actes públics" i anirà a les mobilitzacions. Sí però que farà un acte matinal d'homenatge a Lluís Companys, afusellat un 15 d'octubre. En canvi, Junts treballarà amb normalitat.
Guanyem Girona ha anunciat aquest dimarts que s'adhereix a la vaga general d'aquest 15-O convocada per exigir "l'aturada immediata del genocidi a Gaza i en solidaritat amb el poble palestí". L'alcalde, Lluc Salellas, i la resta de regidors i regidores de Guanyem suspendran tota l'agenda pública i participaran a les mobilitzacions que s'han convocat a la ciutat.
Entre d'altres, al matí s'ha convocat un piquet central a dos quarts de dotze del migdia a la plaça del Vi. I a dos quarts de set de la tarda, hi haurà una manifestació unitària que sortirà des de la plaça Independència.
A més, l'alcalde i els càrrecs electes de Guanyem Girona faran un donatiu equivalent a la part proporcional del sou corresponent al dia de vaga. "Aquesta decisió vol visibilitzar que, mentre les treballadores i treballadors que s'adhereixen a la vaga veuen descomptat el seu sou, els càrrecs electes no, i per tant Guanyem Girona opta per fer aquest gest solidari amb l'esperit de la convocatòria", destaca la formació municipalista.
“Des de Guanyem Girona ens sumem a la vaga general i exigim el trencament de relacions amb l'Estat d'Israel, la fi del genocidi a Gaza i la llibertat del poble palestí", ha assegurat la portaveu de Guanyem, Sílvia Aliu. "Aquesta vaga és una eina legítima de solidaritat i denúncia, i animem tota la ciutadania a participar-hi i a fer sentir la seva veu contra l'opressió i ocupació, que pateix el poble palestí fa 77 anys", ha afegit.
Des de la formació municipalista subratllen que Guanyem reafirma "el compromís amb la llibertat dels pobles, la defensa dels drets humans, la pau i la justícia global".
Mentrestant des del grup municipal de Junts, un dels socis de govern de Guanyem, han assenyalat que "treballaran".
En canvi, Esquerra ha indicat que no faran "actes públics" i que aniran a les mobilitzacions, tal com ha anunciat el seu portaveu, Quim Ayats, a aquest diari. No obstant, sí que assistirna a l'acte d'homenatge a Lluís Companys que es fa cada 15 d'octubre (el dia que va morir afusellat) a Girona.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària