El Trueta de Girona posa en servei un nou hospital de dia pediàtric que concentra els tractaments a menors de 15 anys
L'espai agrupa serveis que fins ara estaven repartits i la previsió és que cada setmana atengui entre 30 i 40 infants
L' Hospital Trueta de Girona ha posat en servei un nou hospital de dia pediàtric que concentra tractaments especialitzats a menors de 15 anys. És una sala oberta amb quatre punts d'atenció, un box per a pacients fràgils, una zona de control i una d'emmagatzematge i preparació de la medicació. El nou hospital pediàtric agrupa serveis que fins ara es feien a diferents àrees de l'edifici. Entre d'altres, s'hi fan proves d'al·lèrgies alimentàries, d'alteracions del sistema endocrí o seguiments postquirúrgics. "En molts casos els infants han d'estar-se temps al centre, i aquest espai se'ls fa més agradable", diu el cap de Pediatria del Trueta, el doctor Pablo Sáez. Es preveu que cada setmana l'hospital de dia pediàtric atengui entre 30 i 40 infants.
El nou hospital de dia pediàtric del Trueta concentra aquelles cures o tractaments especialitzats que no necessiten ingrés hospitalari. Està situat a la primera planta de l'edifici i, segons subratlla Salut, "disposa de tots els elements per oferir una atenció assistencial més eficient i còmoda, tant per als nens i nenes com per a les seves famílies". A la vegada, també ha permès alliberar altres espais on fins ara es feien aquest tipus de procediments.
El nou hospital de dia pediàtric està preparat per atendre menors de fins a 15 anys en seguiment per a qualsevol subespecialitat pediàtrica, cirurgia pediàtrica, infermeria pediàtrica o per l'Equip d'Atenció al Pacient Crònic Complex i Pal·liatiu Pediàtric. Entre els tractaments que s'hi fan hi ha els relacionats amb el diagnòstic d'al·lèrgies alimentàries, alteracions en el sistema endocrí o seguiments postquirúrgics.
Són prestacions que fins ara es feien en diferents àrees de l'hospital – a la planta d'hospitalització o a urgències de Pediatria– i també a consultes externes. "Aquestes proves, en molts casos, necessiten que els infants estiguin un temps prolongat al centre i d'aquí ve la necessitat de disposar d'un espai més agradable i adaptat a les necessitats dels pacients pediàtrics i les seves famílies", destaca el doctor Pablo Sáez.
Punts d'atenció i box tancat
L'espai, de 70 metres quadrats, consta d'una sala oberta amb quatre punts d'atenció a infants, un box tancat, una zona de control i una zona d'emmagatzematge i preparació de la medicació. La inversió de l'obra ha estat de 83.900 euros.
La Fundació Barça ha finançat l'adequació de l'espai des del punt de vista de l'atenció centrada en els infants a través del programa 'Polseres Blaugranes'. En aquest sentit, la sala compta amb jocs i altres elements decoratius destinats a facilitar que els nens i nenes tinguin distraccions mentre es fan els tractaments.
L'hospital de dia pediàtric del Trueta funciona de dilluns a divendres. La previsió és que cada setmana atengui entre 30 i 40 infants, juntament amb els seus acompanyats.
L'espai és compartit per pediatres de diferents especialitats (pneumoal·lergologia, endocrinologia, gastroenterologia, reumatologia, infectologia, pacient pediàtric crònic complex i pal·liatiu, nefrologia i neurologia) juntament amb professionals d'infermeria pediàtrica. A la vegada, es rep el suport de professionals de la psicologia, la nutrició, el treball social, i de personal administratiu, segons les necessitats específiques de cada cas.
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària