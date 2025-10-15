Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
L'’home ha patit una fractura a la cama després de tallar-se amb un vidre
Els Bombers de la Generalitatduen a terme aquest dimecres al migdia un rescat amb helicòpter al centre de Girona. L’actuació té per objectiu evacuar un operari ferit en un edifici en obres situat a l’avinguda de Jaume I, a l’altura del número 2, on s’estan fent treballs de rehabilitació.
L’avís s’ha rebut poc després de dos quarts d’una del migdia, quan un dels treballadors ha resultat ferit. Segons informen els Bombers, l’home ha patit una fractura a la cama després de tallar-se amb un vidre, i presenta una ferida oberta.
Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions terrestres dels Bombers i un helicòpter de rescat. Inicialment, s’ha intentat accedir al ferit amb l’autoescala, però l’equipament no arribava fins a la novena planta, on es trobava l’operari. Després d’avaluar la situació, s’ha optat per activar el mitjà aeri per extreure’l amb llitera des de la coberta de l’edifici.
Un cop estabilitzat, el ferit ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona per valorar-ne l’estat. Segons les primeres informacions, es troba estable.
A la zona també s'hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona, que regula el trànsit i investigarà l'accident laboral. Així com els Mossos d'Esquadra i el SEM.
L’operatiu, molt visible des de diferents punts del centre, ha cridat l’atenció de nombrosos vianants que han observat l’helicòpter maniobrant sobre la ciutat durant una estona. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, n’ha fet fins i tot una piulada a les xarxes socials per reconèixer la tasca dels equips d’emergència.
