Endesa inaugura un nou punt d'atenció comercial i proximitat a Girona
La companyia vol reforçar el seu Compromís amb la millor atenció al client i aposta per un model que equilibra la digitalització amb el contacte humà
El nou “Punt Endesa” obert a Girona aquest estiu, s’ha inaugurat aquest dimecres amb la presència de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica del municipi, Gemma Geis, i el director d'Endesa a Catalunya ,Enric Brazis. Situat al número 2 del carrer Pare Coll, el nou “Punt Endesa” s’afegeix a l’altre punt d’atenció comercial que Endesa ja té al municipi i està dissenyat per oferir una experiència d’atenció al client totalment renovada: més propera, personalitzada i adaptada a les noves necessitats dels usuaris.
“Des d’Endesa apostem per ampliar la xarxa d'atenció presencial perquè la gent necessita una cara visible, algú que li pugui resoldre els problemes. De fet, la idea és obrir aquest any més d’una vintena d'oficines a Catalunya, un moviment que juntament amb les que ja teníem per tot el territori català, i amb les que obrirem l’any vinent pràcticament en duplicarem la xifra actual fins arribar a prop del centenar de botigues Endesa a Catalunya”, ha senyalat Brazís.
Les noves oficines incorporen la darrera tecnologia així com una ambientació càlida que evoca els valors de la llar perquè els clients es trobin “com a casa”. La botiga compta, també, amb zones diferenciades per l’assessorament i per l’exploració de solucions energètiques com l’autoconsum o la mobilitat elèctrica.
Els nous "Punts Endesa" suposen un nou concepte d’atenció presencial que s’acosta als clients des d’una perspectiva centrada en la interacció i l’assessorament en un centre modern i digital amb amplis espais interactius. Els nous centres estan pensats per donar una resposta integral a les seves necessitats energètiques, assessorament, eficiència, instal·lació i assessorament especialitzat en plaques fotovoltaiques, a més de solucions de climatització personalitzades.
