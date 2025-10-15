ERC de Girona ret homenatge a Lluís Companys
L'acte s'ha fet a la plaça de Catalunya
ERC de Girona ha organitzat aquest dimecres al matí l’acte d'homenatge al President de la Generalitat Lluís Companys i Jover, just quan es commemoren 85 anys del seu afusellament en mans del règim franquista. En l’acte, que s'ha fet a la plaça de Catalunya, hi ha intervingut el portaveu i regidor a l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que ha posat de manifest la importància de la vida del president Lluís Companys i la seva lluita per un país pròsper, just i lliure al servei de la gent.
Ayats, ha manifestat que “seguim fidels a la lluita de Lluís Companys per avançar cap a un país sobirà i guiat per la justícia social que tingui el benestar col·lectiu com a objectiu suprem”. En un dia com avui, els republicans han volgut mostrar, un cop més, el seu suport al poble palestí. L'acte ha acabat amb l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors, que han cantat els diversos assistents a l’homenatge.
