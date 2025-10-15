Girona aprova el Pla Especial urbanístic per a l'assignació d'usos al polèmic solar de Montilivi
La Diputació hi preveu un edifici d'oficines i, amb l'aprovació inicial, els veïns podran presentar al·legacions
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat recentment, de forma inicial, el Pla Especial urbanístic per a l'assignació d'usos a l'equipament que s'ubicarà al solar on la Diputació de Girona hi aixecarà un edifici. Està ubicat en una parcel·la entre els carrers Puigsacalm, Josep Maria Corredor Pomés i Maria Aurèlia Campmany Farners. Aquesta construcció ha mobilitzat en contra, en els darres mesos, els veïns de Montilivi al voltant d'aquest espai sempre ha estat lliure de construccions i s'utilitzava com si fos una zona verda, tot i que el terreny està qualificat com a equipament en el Pla General d'Ordenació Urbana.
El tinent d'alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, ha apuntat que es tracta d'una aprovació en primera instància en la qual els veïns que ho considerin podran presentar al·legacions. També s'ha compromès a tenir una trobada ben aviat per tractar i debatre sobre el projecte d'urbanització i de construcció del futur edifici d'oficines de la Diputació. Fonts municipal assenyalen que serà "aquesta mateixa setmana".
Es tracta d'un pas més en l'acord segellat el febrer de 2023 entre l'Ajuntament i la Diputació. Fins aleshores era propietat municipal però l'anterior equip de govern va pactar amb l'ens provincial fer una mutació demanial. El pacte fixava que, a canvi, el consistori obtindria la propietat de l'antiga UNED, l'edifici que hi ha al Barri Vell al costat del Modern. Fruit de l'oposició veïnal, l'Ajuntament va negociar millores en l'acord i està previst que es construeixi un parc infantil a la zona una estació de girocleta, i també planteja la possibilitat de cedir un espai de les noves instal·lacions als veïns en funció de les necessitats que s'acordin amb l'Associació de Veïns. La Diputació sempre ha dit que aquesta és la millor opció per al seu nou edifici tot i que s'havien presentat propostes alternatives.
En el darrer ple celebrat aquest dilluns, el regidor del PSC Ferran Rafa, va reclamar al govern actual que es repensin el projecte i busquin una altra ubicació. Va recordar que el barri ja pateix molt en termes de mobilitat per la presència del campus de la Universitat de Girona i pel camp de futbol del Girona.
