Junts per Celrà denuncia un veto continuat del govern de la CUP a la participació de l’oposició
El portaveu juntaire Roberto Fernández, lamenta que els cupaires hagin "vetat la votació d’una moció per a l’impuls del comerç local en el ple d’aquest dimarts"
L’alcalde, David Planas, defensa que l’esmena a la totalitat “és un mecanisme democràtic” i nega que hi hagi hagut cap veto
Junts per Celrà ha denunciat aquest dimecres que el govern municipal de Som Poble-CUP "veta de manera reiterada la participació dels grups de l’oposició en els assumptes municipals". El portaveu del grup municipal, Roberto Fernández, ha explicat que en el ple d’aquest dimarts al vespre no es va permetre votar una moció presentada pel seu partit per impulsar el comerç local, ja que el govern la va vetar mitjançant una esmena a la totalitat amb un text alternatiu, que va ser el que finalment es va sotmetre a votació.
Segons Fernández, aquest fet representa “una maniobra intolerable per intentar silenciar l’oposició i obstaculitzar una de les poques iniciatives que tenim per exercir el nostre dret de participació política”. Des de Junts expliquen que la moció proposava doblar la subvenció destinada a l’Associació de Comerciants per dotar-la d’un finançament més estable i permetre que fossin els mateixos comerciants els qui poguessin impulsar campanyes i accions de promoció. A més, també afegeixen que plantejava bonificar progressivament els impostos municipals als nous comerços durant els tres primers anys i crear un grup de treball amb representants del govern, l’oposició i l’Associació de Comerciants per elaborar un Pla de Promoció Econòmica Municipal amb accions concretes, terminis i pressupost definit.
Fernández assegura que el vet a la moció “tanca la porta a l’aprovació de mesures bones pels comerciants de Celrà” i constitueix, segons ell, “una nova manera amb què Som Poble-CUP intenta silenciar l’oposició municipal”. Junts per Celrà recorda que ja havia denunciat altres episodis similars, com la falta d’espais de comunicació per a l’oposició al butlletí municipal i a Ràdio Celrà, tot i que, apunten, el reglament preveu aquesta participació. El grup també critica “l’arbitrarietat amb què es dona i es treu la paraula als plens” i el fet que “els regidors del govern sovint no responen les preguntes formulades” per la resta de forces en el torn de precs i preguntes.
“El que fa Som Poble-CUP és antidemocràtic i parla molt malament del govern”, afirma Fernández, que considera que aquestes actituds “deixen en mal lloc l’Ajuntament com a institució que representa tots els celranencs i celranenques”. “Si el que volen és silenciar-nos, aconseguiran tot el contrari. No callarem”, afirma.
El govern defensa que l’esmena és “un mecanisme democràtic”
Per la seva banda, l’alcalde de Celrà, David Planas, ha rebutjat les acusacions de Junts i ha defensat que els juntaires "van poder defensar la seva moció, es va poder debatre i es va fer una esmena a la totalitat, que és un mecanisme totalment democràtic”. Segons Planas, la proposta “des del primer punt estava feta perquè votéssim en contra, perquè feia que el govern votés a favor que el mateix Ajuntament havia fet polítiques insuficients en aquest aspecte”.
L’alcalde ha recordat que l’Associació de Comerciants és la segona més subvencionada del municipi, amb 6.000 euros, i ha afirmat que Junts “té una manca de rigor evident, perquè també demanava una rebaixa fiscal de l’IBI quan no sempre està relacionat el local amb el comerç”. “La paraula ‘vet’ és rotundament falsa”, ha remarcat Planas.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos