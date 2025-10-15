El Parlament aprova garantir el futur de l’Hotel d’Entitats de Girona
El diputat gironí de Junts Isaac Padrós reclama un "espai digne, estable i confidencial"
El Parlament de Catalunya ha aprovat una iniciativa presentada pel grup parlamentari de Junts amb l’objectiu de garantir la continuïtat i el bon funcionament de l’Hotel d’Entitats de Girona, un equipament clau per al teixit associatiu de la ciutat i de la demarcació.
Durant la seva intervenció, el diputat gironí Isaac Padrós ha destacat que “les entitats reclamen aspectes bàsics com un espai digne, estable i confidencial per fer la seva feina". “Reclamen diàleg, no només informació. I totes coincideixen en el mateix: no es pot atendre una persona amb problemes greus enmig d’un espai obert on queda compromesa la privacitat,” ha reclamat. La iniciativa ha estat impulsada conjuntament amb la regidora de Junts a Girona, Núria Riquelme i amb el contacte directe amb les entitats.
La proposta de Junts constava de quatre punts, tres dels quals han estat aprovats per unanimitat. Mentrestant, el PSC i Vox s'han abstingut en la proposta de "mantenir les condicions actuals de lloguer i ús dels espais de l’Hotel d’Entitats de Girona mentre no s’arribi a un acord consensuat entre totes les parts implicades sobre el futur de l’equipament".
Padrós ha lamentat que el Govern “parla d’espais oberts, però el que obre és un altre conflicte innecessari. Això no és modernitzar, això és deshumanitzar”, i ha denunciat que “no hi ha ni calendari, ni pla de trasllat, ni diàleg. S’estan prenent decisions sense escolta ni comunicació.”
El diputat de Junts ha subratllat també que “l’Hotel d’Entitats de Girona és molt més que un edifici: és una xarxa de solidaritat que dona vida i esperança al territori, a moltíssimes persones i amb un exèrcit de voluntaris”. Per això, ha afirmat, “proposem quatre coses molt senzilles: reconeixement i respecte per les entitats i la seva feina; diàleg amb elles; continuïtat fins a un acord; i informació tant a les entitats com al Parlament.”
Amb aquesta resolució, Junts i el Parlament volen garantir la continuïtat d’un model que ha demostrat ser un referent de col·laboració, cohesió i dinamització comunitària, reafirmant el compromís amb el món associatiu i el teixit cívic de Girona i del conjunt del país.
L’Hotel d’Entitats, situat al número 22 del carrer de la Rutlla, és un espai de titularitat de la Generalitat que acull nombroses entitats que treballen en els àmbits social, sanitari, cultural i comunitari. En els darrers mesos, diverses entitats usuàries havien expressat la seva preocupació arran de les comunicacions rebudes per part del Govern sobre la revocació del dret d’ús dels espais i la possible modificació del model de gestió.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos