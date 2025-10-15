Piquets a les portes de la UdG per la vaga a favor de Palestina
La facultat de lletres i el campus centre, entre els espais afectats
La vaga a favor de Palestina convocada per aquest dimecres ha afectat a les classes de la Universitat de Girona. Tal com s'havia anunciat a través de les xarxes socials de diferents sindicats estudiantils, algunes facultats han despertat amb piquets a algunes entrades, així com pancartes i pintades.
Per exemple, a la facultat de Lletres s'ha posat un cadenat a l'entrada principal i a la façana hi ha una pintada que diu "l'ocupació continua, les classes s'aturen". Per altra banda, a l'entrada del campus Centre hi ha una pancarta que diu "el genocidi continua, les classes s'aturen", a més de diferents cartons o mobiliari per dificultar l'accés a les aules. Fonts de la UdG comenten que "a diversos edificis hi ha hagut alguna porta tancada, però això no ha impedit l'accés als llocs de treball i estudi". De fet, a partir de les onze, "s’han restablert tots els accessos als centres".
Al llarg del dia d'avui s'han organitzat diferents activitats pels estudiants, iniciant amb els "piquets informatius" a primera hora. També s'ha fet un homenatge als sanitaris assassinats a Gaza i una concentració a la plaça del Vi que s'ha traslladat a les vies l'estació de tren.
Seguiment desigual
Segons expliquen fonts de la institució, el seguiment de la vaga ha estat "desigual". On més impacte ha tingut ha estat al campus del Barri Vell, i a la facultat de Lletres s'ha anul·lat tota l'activitat prevista, mentre que a la facultat de Turisme només s'ha fet un 5% de l'activitat. A la facultat d'Educació i Psicologia el seguiment ha estat del 44%.
Per altra banda, al campus Centre, amb la facultat d'Infermeria i Medicina, s'han anul·lat un 25% de les classes. Finalment, al campus de Montilivi, l'activitat s'ha "desenvolupant amb normalitat" a la facultat de Ciències i a l'Escola Politècnica Superior. Mentrestant, a les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials s’ha anul·lat el 30% de l’activitat docent. Pel que fa als serveis, "el seguiment de la vaga és pràcticament nul".
